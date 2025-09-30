CANAL RCN
Internacional

"Vamos a vigilar los carteles que entren la droga por tierra": Trump sobre Venezuela

"Venezuela ha sido muy peligrosa en lo que se refiere a drogas y a otras cosas”, fueron las palabras del presidente estadounidense.

Donald Trump
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 30 de 2025
08:53 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El presidente Donald Trump declaró que Estados Unidos va a "vigilar" a partir de ahora el paso de droga vía terrestre, después de los ataques contra lanchas presuntamente de narcotraficantes en el Caribe.

Nicolás Maduro firma decreto de "estado de conmoción exterior" ante despliegue militar de EE. UU. en el Caribe
RELACIONADO

Nicolás Maduro firma decreto de "estado de conmoción exterior" ante despliegue militar de EE. UU. en el Caribe

"Vamos a vigilar a los carteles", advirtió Trump sobre Venezuela

"Venezuela ha sido muy peligrosa en lo que se refiere a drogas y a otras cosas. Vamos a ver lo que pasa con Venezuela", declaró a periodistas antes de dirigirse a una reunión inhabitual con toda la cúpula de las fuerzas armadas.

"Teníamos muchas drogas que entraban por el mar", explicó. Actualmente "ya no hay lanchas, no hay lanchas de pescadores, no hay nada", aseguró.

Las fuerzas estadounidenses desplegadas en el Caribe han destruido tres lanchas en sendos ataques que han dejado un saldo de al menos 14 muertos, supuestamente narcotraficantes.

Esos ataques representan una seria escalada respecto a las tareas de decomiso de drogas y detenciones que acostumbraban a realizar barcos de la Guardia Costera estadounidense, con la colaboración de fuerzas de países de la región.

"Ahora vamos a vigilar a los carteles", advirtió Trump. "Vamos a vigilar muy seriamente a los carteles que entren [la droga] por tierra", añadió.

Desde EE.UU. afirmaron que "los días de Nicolás Maduro están contados"
RELACIONADO

Desde EE.UU. afirmaron que "los días de Nicolás Maduro están contados"

La ofensiva estadounidense en el Caribe, cerca de Venezuela

Estados Unidos ha desplegado ocho destructores, con miles de marines a bordo, así como una decena de cazas F-35 en Puerto Rico como parte de su operativo en el Caribe.

Ese despliegue ha sido criticado por Caracas, que ha movilizado a su ejército y a milicias populares ante cualquier eventualidad.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

Mujer perdió sus brazos y piernas tras ser víctima de brutal ataque un pitbull en EE. UU.

Artistas

¡Luto en una de las bandas musicales más reconocidas a nivel mundial! Murió icónico integrante

El Salvador

Confirman que migrante muerto en ataque a un centro de detención en EE. UU. era de El Salvador

Otras Noticias

América de Cali

Salida de última hora en la directiva de América de Cali causó polémica en hinchas

América de Cali está tomando decisiones drásticas en la composición de su directiva y en las últimas horas se conoció la salida de un miembro.

Cárceles en Colombia

Video revela fiesta de amor y amistad con licor y música dentro de la cárcel El Bosque en Barranquilla

La Procuraduría ya indagación previa contra los funcionarios de la penitenciaría de Barranquilla.

SOAT

Estas son las motos a las que podría incrementarle el valor del SOAT tras propuesta

Aida Victoria Merlano

"Te voy a echar de mi casa": viral video de Aida Victoria Merlano tras su ruptura con Juan David Tejada

Enfermedades

Infecciones respiratorias mantienen alta la ocupación de UCI en Bogotá