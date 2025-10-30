“Es parte del régimen de seguridad”: Vance respalda reanudación de ensayos nucleares

El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, dijo el jueves que el país necesita realizar pruebas atómicas para garantizar que su arsenal nuclear "funcione correctamente", sin dar detalles sobre el tipo de ensayos que Donald Trump había anunciado horas antes.

"Es una parte importante de la seguridad estadounidense garantizar que este arsenal nuclear que tenemos realmente funcione correctamente, y eso forma parte de un régimen de pruebas", dijo Vance a los periodistas en la Casa Blanca cuando se le preguntó sobre la publicación de Trump en redes sociales en la que anunciaba que había ordenado realizar pruebas nucleares.

Trump ordena reanudar pruebas nucleares tras maniobras militares de Rusia

Las declaraciones de Vance se dan luego de que el presidente Donald Trump anunciara este 30 de octubre que Estados Unidos retomará los ensayos con armas nucleares.

La decisión del mandatario se dio tras recientes demostraciones de fuerza por parte de Rusia tras el lanzamiento del misil Burevestnik y pruebas con el dron submarino Poseidón.

“Debido a los programas de prueba de otros países, he instruido al Departamento de Guerra para que comience a probar nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones. Ese proceso comenzará de inmediato”, aseguró Trump.

La ONU advierte sobre los riesgos de reanudar pruebas nucleares

Por su parte, un portavoz de las Naciones Unidas dijo el jueves que los ensayos nucleares no deben permitirse "bajo ninguna circunstancia", después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara su intención de reanudarlos.

"El secretario general ha afirmado reiteradamente que los riesgos nucleares actuales son alarmantemente altos y que deben evitarse todas las acciones que pudieran conducir a errores de cálculo o a una escalada con consecuencias catastróficas", declaró Farhan Haq, portavoz adjunto del secretario general de la ONU, Antonio Guterres.