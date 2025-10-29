CANAL RCN
Internacional

EE. UU. lanza nuevo ataque en el Pacífico y eleva a 62 los muertos en campaña antidrogas

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó el más reciente operativo en el que cuatro personas murieron.

Foto: X @SecWar

Noticias RCN

AFP

octubre 29 de 2025
07:56 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El ejército de Estados Unidos atacó este miércoles una nueva embarcación en aguas del Pacífico, en el marco de la ofensiva militar contra el narcotráfico impulsada por el presidente Donald Trump.

Trump justificó los ataques realizados contra embarcaciones en el Caribe: van 57 muertos
RELACIONADO

Trump justificó los ataques realizados contra embarcaciones en el Caribe: van 57 muertos

Según informó el secretario de Defensa, Pete Hegseth, el operativo dejó un saldo de cuatro personas muertas.

El anuncio fue realizado a través de la red social X, un día después de que otras cuatro embarcaciones fueran atacadas en el Pacífico oriental, con un saldo de al menos una docena de fallecidos.

Ataques en el Pacífico elevan cifra de fallecidos

Con esta nueva acción, la cifra total de muertos en la campaña asciende a por lo menos 62 personas, en lo que se ha convertido en una de las operaciones más controvertidas del actual gobierno.

Estados Unidos confirma nuevo ataque a una embarcación en el Caribe "operada por el Tren de Aragua"
RELACIONADO

Estados Unidos confirma nuevo ataque a una embarcación en el Caribe "operada por el Tren de Aragua"

Las autoridades estadounidenses aseguran que las embarcaciones atacadas estaban involucradas en el tráfico de drogas, aunque no se han revelado detalles sobre las nacionalidades de las víctimas ni sobre la ubicación exacta de los hechos.

Tampoco se ha informado si hubo capturas o decomisos de cargamentos ilícitos.

Critican uso de fuerza letal en campaña antidrogas de EE. UU.

La campaña militar, que ha sido defendida por la Casa Blanca como una medida “decisiva” contra el crimen organizado transnacional, ha generado críticas por el uso de fuerza letal sin procesos judiciales previos y por la falta de transparencia en los reportes oficiales.

Organizaciones de derechos humanos han solicitado investigaciones independientes sobre las operaciones y sus consecuencias humanitarias.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Nicolás Maduro

Los chats filtrados del piloto venezolano que no quiso entregar a Nicolás Maduro a EE. UU.

Venezuela

Militares venezolanos confirman la incautación de material bélico y panfletos del ELN en campamentos fronterizos

Huracanes

“Espero no pase nada malo”: Maluma reveló su preocupación al estar en una de las playas del Caribe

Otras Noticias

Medellín

Falsas cirujanas que desfiguraron a 24 mujeres en Medellín tenían deudas con la justicia

Tres mujeres fueron enviadas a la cárcel por practicar procedimientos erróneos a más de 20 mujeres que quedaron con consecuencias irreversibles.

Artistas

Cali se llena de ritmo con el Bum Bum TOUR ‘Pazcífico’ y sus actividades culturales gratuitas

El Bum Bum TOUR ‘Pazcífico’ llega a Cali con arte, música y cultura gratis para todos. Conozca todos los detalles.

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna hoy: número ganador del sorteo del 29 de octubre

Alimentos

Dulces en Halloween: expertos explican las cantidades recomendables y cómo evitar riesgos

Selección Colombia Femenina

La Selección Colombia Sub-17 quedó eliminada del Mundial tras ser goleada por Japón: resumen y goles