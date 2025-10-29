EE. UU. lanza nuevo ataque en el Pacífico y eleva a 62 los muertos en campaña antidrogas

El ejército de Estados Unidos atacó este miércoles una nueva embarcación en aguas del Pacífico, en el marco de la ofensiva militar contra el narcotráfico impulsada por el presidente Donald Trump.

Según informó el secretario de Defensa, Pete Hegseth, el operativo dejó un saldo de cuatro personas muertas.

El anuncio fue realizado a través de la red social X, un día después de que otras cuatro embarcaciones fueran atacadas en el Pacífico oriental, con un saldo de al menos una docena de fallecidos.

Ataques en el Pacífico elevan cifra de fallecidos

Con esta nueva acción, la cifra total de muertos en la campaña asciende a por lo menos 62 personas, en lo que se ha convertido en una de las operaciones más controvertidas del actual gobierno.

Las autoridades estadounidenses aseguran que las embarcaciones atacadas estaban involucradas en el tráfico de drogas, aunque no se han revelado detalles sobre las nacionalidades de las víctimas ni sobre la ubicación exacta de los hechos.

Tampoco se ha informado si hubo capturas o decomisos de cargamentos ilícitos.

Critican uso de fuerza letal en campaña antidrogas de EE. UU.

La campaña militar, que ha sido defendida por la Casa Blanca como una medida “decisiva” contra el crimen organizado transnacional, ha generado críticas por el uso de fuerza letal sin procesos judiciales previos y por la falta de transparencia en los reportes oficiales.

Organizaciones de derechos humanos han solicitado investigaciones independientes sobre las operaciones y sus consecuencias humanitarias.