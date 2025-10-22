Reconocida exreina de belleza fue capturada tras ser acusada por asesinato contra un hombre: esto se sabe

El mundo de la farándula y el crimen organizado convergen en un impactante caso que ha capturado la atención mediática en México y Estados Unidos: la detención de la exreina de belleza e influencer mexicana Lidia Vanessa Gurrola Peraza, de 32 años, quien enfrenta cargos por homicidio en primer grado tras ser señalada como presunta implicada en el asesinato de un hombre ligado a un poderoso cártel del narcotráfico.

La captura de Gurrola Peraza se llevó a cabo el pasado 9 de octubre en San Diego, California, aunque la noticia se hizo pública hasta mediados de mes.

La modelo sinaloense es acusada de la muerte de Christian Espinoza Silver, alias "El Chato", presunto operador del Cártel de los Arellano Félix, ocurrida en febrero de 2024 en University City, California. El suceso fue un ataque directo que dejó a Espinoza Silver muerto por disparos y a una segunda persona herida.

Esto se sabe de la captura de Vanessa Gurrola

Los registros del Sheriff del condado de San Diego confirman que la acusación formal fue presentada un día después de su detención. La exreina de belleza se declaró inocente durante una audiencia celebrada el 13 de octubre y deberá comparecer nuevamente ante un tribunal el 19 de noviembre.

Según los reportes de la investigación, Gurrola Peraza supuestamente mantenía una relación sentimental con "El Chato" desde 2017. Las autoridades han integrado a su expediente fotografías y videos publicados antes del crimen como elementos probatorios para establecer su probable responsabilidad en el homicidio.

Los detalles preliminares sugieren que el ataque no fue un acto al azar, sino un incidente cuidadosamente planeado y dirigido contra las víctimas, emboscadas mientras ingresaban al estacionamiento de un complejo de apartamentos.

Curiosamente, su perfil en redes sociales no solo exhibía glamour. La influencer también incursionaba en temas esotéricos como la biodescodificación, además de compartir consejos considerados "tóxicos" por algunos, como métodos para "hackear" el WhatsApp o espiar a otras personas.

¿Quién es Vanessa Gurrola?

Lidia Vanessa Gurrola Peraza, originaria de Mazatlán, Sinaloa, alcanzó notoriedad en su país tras ser coronada Reina de los Juegos Florales del Carnaval de Mazatlán en 2011. Sin embargo, su popularidad se disparó a nivel internacional debido a su notable parecido físico con Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Esta confusión incrementó significativamente su base de seguidores, superando los 1.4 millones en Instagram, donde solía compartir su estilo de vida lleno de lujos, viajes a destinos exóticos como Dubái, París y Bali, y excentricidades.