CANAL RCN
Internacional Video

Venezolanos se quedan sin TPS y serían deportados de Estados Unidos

Miles de migrantes pierden este 7 de noviembre su estatus de legalidad en el país que les otorgaba el TPS.

Noticias RCN

noviembre 07 de 2025
06:53 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Desde la medianoche, concluyó el período de gracia del estatus de protección temporal TSP para cerca de 350.000 migrantes venezolanos que había otorgado el gobierno de Donald Trump.

Los chats filtrados del piloto venezolano que no quiso entregar a Nicolás Maduro a EE. UU.
RELACIONADO

Los chats filtrados del piloto venezolano que no quiso entregar a Nicolás Maduro a EE. UU.

Un fallo de la Corte Suprema decidió autorizar la revocatoria del recurso migratorio que permitía estabilidad legal en el país por un periodo de dos años.

Desde este 7 de noviembre los venezolanos que pierden esta protección temporal quedan en expuestos a una deportación.

María Corina Machado habló de lo que pasará en Venezuela: Maduro empezó esta guerra y Trump la acabará
RELACIONADO

María Corina Machado habló de lo que pasará en Venezuela: Maduro empezó esta guerra y Trump la acabará

¿Todos los venezolanos pierden el TPS y están en riesgo de deportación?

De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, también conocido como USCIS, hay una serie de excepciones para los migrantes que se encuentran bajo este recurso migratorio.

Una de las excepciones más importantes tiene que ver con los ciudadanos venezolanos que se registraron entre el 17 de enero y el 5 de febrero, quienes pueden mantener su documentación válida hasta octubre de 2026, lo que indica que tendrían un año más de vigencia en el documento y permanencia en territorio norteamericano.

¿Se arrepintió Donald Trump? Dijo que no planea ataques en Venezuela
RELACIONADO

¿Se arrepintió Donald Trump? Dijo que no planea ataques en Venezuela

Corte Suprema autorizó a Trump revocar TPS a venezolanos

La Corte Suprema estadounidense volvió a autorizar al gobierno de Donald Trump a revocar el estatus de protección temporal (TPS) que mantenía a unos 350.000 venezolanos a salvo de la expulsión.

El alto tribunal confirmó una decisión que había tomado en mayo y revocó nuevamente un fallo de un tribunal federal de California, que estableció un concepto sobre el fondo de este caso en septiembre.

Desaparecen en Venezuela padre e hijo colombianos: uno de ellos administraba propiedad de la madre de María Corina Machado
RELACIONADO

Desaparecen en Venezuela padre e hijo colombianos: uno de ellos administraba propiedad de la madre de María Corina Machado

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Nicolás Maduro

Las condiciones que habría puesto Nicolás Maduro para dejar el poder: ¿Qué le pidió a EE.UU.?

Corea del Norte

Corea del Norte lanza un nuevo misil balístico en medio de tensiones con Estados Unidos y Corea del Sur

LGBTI

No más pasaporte inclusivos en los Estados Unidos: gobierno Trump eliminó la “X” como opción de género

Otras Noticias

Horóscopo

Horóscopo de hoy: viernes 7 de noviembre de 2025

Este viernes 7 de noviembre, llega con una energía de renovación emocional y decisiones firmes.

Selección Colombia

🔴 EN VIVO 🔴 Colombia vs. El Salvador por el Mundial Sub-17: vea el partido en directo

Tras el empate ante Alemania en el debut del Mundial Sub-17, la Selección Colombia se medirá ante El Salvador en la segunda jornada.

Antioquia

Atraparon a hombre que sacó de una vivienda joyas avaluadas en más de $300 millones en Antioquia

Comercio

Revelan los diez modelos de carros que podrían desaparecer pronto en el mercado: estos son sus precios

Enfermedades

Estudio revela aumento de casos de infarto en jóvenes, ¿por qué?