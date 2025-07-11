Venezolanos se quedan sin TPS y serían deportados de Estados Unidos

Desde la medianoche, concluyó el período de gracia del estatus de protección temporal TSP para cerca de 350.000 migrantes venezolanos que había otorgado el gobierno de Donald Trump.

Un fallo de la Corte Suprema decidió autorizar la revocatoria del recurso migratorio que permitía estabilidad legal en el país por un periodo de dos años.

Desde este 7 de noviembre los venezolanos que pierden esta protección temporal quedan en expuestos a una deportación.

¿Todos los venezolanos pierden el TPS y están en riesgo de deportación?

De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, también conocido como USCIS, hay una serie de excepciones para los migrantes que se encuentran bajo este recurso migratorio.

Una de las excepciones más importantes tiene que ver con los ciudadanos venezolanos que se registraron entre el 17 de enero y el 5 de febrero, quienes pueden mantener su documentación válida hasta octubre de 2026, lo que indica que tendrían un año más de vigencia en el documento y permanencia en territorio norteamericano.

Corte Suprema autorizó a Trump revocar TPS a venezolanos

La Corte Suprema estadounidense volvió a autorizar al gobierno de Donald Trump a revocar el estatus de protección temporal (TPS) que mantenía a unos 350.000 venezolanos a salvo de la expulsión.

El alto tribunal confirmó una decisión que había tomado en mayo y revocó nuevamente un fallo de un tribunal federal de California, que estableció un concepto sobre el fondo de este caso en septiembre.