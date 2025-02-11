Desaparecen en Venezuela padre e hijo colombianos: uno de ellos administraba propiedad de la madre de María Corina Machado

La incertidumbre y el dolor se han instalado en el hogar de la familia Gutiérrez, oriunda del corregimiento de Casacará, en Colombia, tras la desaparición de Reinaldo Emilio Gutiérrez y su hijo Reinaldo Andrés.

Ambos fueron vistos por última vez el 26 de octubre en Venezuela, país donde Emilio reside desde hace más de dos décadas y administra una propiedad perteneciente a la madre de la opositora y premio Nobel de Paz, María Corina Machado.

Desde entonces, no se ha tenido información oficial sobre su paradero. La familia teme que su retención esté vinculada al régimen de Nicolás Maduro, dada la cercanía de Emilio con la familia Machado.

Un comunicado de la organización 20 Venezuela es, hasta ahora, el único pronunciamiento que sugiere una posible conexión entre la desaparición y el gobierno venezolano.

Sospechas sobre el régimen de Maduro

“Lo que se comenta y lo que nos han dicho es que presuntamente los tiene el gobierno de Maduro”, expresó un familiar, quien señaló que Emilio ha estado radicado en Venezuela por más de 20 años, tiempo durante el cual ha administrado la casa de campo de la madre de María Corina Machado.

La familia asegura que no tiene recursos ni contactos para enfrentar esta situación por cuenta propia, y pide a las autoridades colombianas que intervengan.

La preocupación crece con el paso de los días, sin noticias ni confirmaciones oficiales. “Nosotros como familia proclamamos la voz para que les den su libertad, para que les respeten la vida”, claman los allegados, quienes insisten en que ambos son personas de bien, sin vínculos políticos ni antecedentes judiciales.

Clamor por apoyo internacional

Reinaldo Andrés Gutiérrez, quien residía en Valledupar, había viajado a Venezuela para visitar a su padre. Desde entonces, ambos permanecen desaparecidos. La familia ha solicitado apoyo urgente a organismos internacionales, con la esperanza de obtener información sobre su paradero y garantizar su integridad.

“¿Quién más que las autoridades colombianas para colaborarnos con este tema?”, insisten los familiares, que ruegan por cualquier dato que permita esclarecer lo ocurrido. Mientras tanto, la angustia se intensifica y la exigencia de respeto por los derechos humanos se convierte en un llamado urgente a la comunidad internacional.