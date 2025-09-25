CANAL RCN
Internacional

Venezuela realizará un simulacro para estar lista ante un posible conflicto armado en el país

En las últimas semanas, EE. UU. ha desplegado al menos ocho embarcaciones en el mar Caribe y 4.400 efectivos.

Nicolás Maduro
FOTO: AFP

Noticias RCN

septiembre 25 de 2025
07:34 p. m.
Venezuela vivirá este sábado un simulacro nacional de preparación ante posibles desastres naturales y conflictos armados, según anunció el presidente Nicolás Maduro, tras una cadena de sismos que sacudió al país entre el miércoles y la madrugada del jueves.

La convocatoria se da también en un contexto de creciente tensión internacional, tras el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, con al menos ocho embarcaciones y 4.400 efectivos.

El ejercicio comenzará a las 9:00 a. m. (hora local) y estará enfocado en preparar a la población “ante cualquier circunstancia”, incluyendo escenarios de catástrofes naturales o amenazas externas, dijo el mandatario en una alocución transmitida en cadena nacional de radio y televisión.

Colegios y centros de salud tendrán que sumarse al simulacro:

Maduro instruyó la participación de instituciones educativas, centros de salud y otros sectores clave del país, destacando la importancia de fortalecer la preparación ciudadana. “Los movimientos sísmicos fueron fuertes”, indicó, al referirse a los recientes temblores que provocaron alarma en varias regiones del país, aunque sin víctimas fatales.

Los sismos, catalogados como un “enjambre sísmico” por la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), incluyeron al menos 10 eventos principales y 21 réplicas, con magnitudes que oscilaron entre 4,0 y 6,3. Entre ellos, dos destacaron con magnitudes de 6,2 y 6,3, siendo los más intensos registrados en Venezuela desde 2018, cuando un temblor de 7,3 estremeció el país.

¿Dónde se sintió con mayor fuerza el temblor?

Las sacudidas fueron especialmente notorias en estados occidentales como Zulia, fronterizo con Colombia, pero también se sintieron con fuerza en Caracas, a más de 700 kilómetros de distancia. En la capital, algunos edificios vibraron con tal intensidad que decenas de personas abandonaron sus hogares pasada la medianoche, según constató la prensa internacional.

“Felizmente no se han reportado pérdidas humanas”, informó la vicepresidenta Delcy Rodríguez, que se sumó al llamado de Maduro para prepararse ante cualquier eventualidad con el simulacro del fin de semana.

