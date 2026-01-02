Venezuela llevaría varios meses respondiéndole a Estados Unidos por el despliegue: ¿El plan oculto?

The New York Times dio a conocer una delicada información sobre la tensión de Estados Unidos y Venezuela.

Resulta que, a la par del despliegue militar norteamericano, habrían sido arrestados varios estadounidenses en Venezuela, con base en lo mencionado por un funcionario que guardó anonimato.

La identidad de uno de ellos

Si bien tienen cargos penales que justifican la captura, Estados Unidos estaría considerando en designar a dos como arrestados ilegalmente. Además, hay tres con doble nacionalidad (venezolana también).

A pesar de no conocer a ciencia cierta las identidades, se sospechan algunos nombres. El primero mencionado por el medio de comunicación es James Luckey – Lange, de quien no se supo nada cuando pasó por la frontera en diciembre de 2025. Podría ser uno de los que fue detenido de forma ilegal.

Antes de migrar a suelo venezolano, este hombre escribió un blog contando sobre una investigación que adelantaba acerca de la extracción de oro en Guyana. Su regreso estaba estimado para el 12 de diciembre, pero se dejó de tener comunicación el 7.

Maduro eludió desmentir ataque terrestre de Estados Unidos

Hace algunos días, el presidente Donald Trump le dio a conocer al mundo que se había destruido un área de atraque para embarcaciones en Venezuela. Al parecer, era usada para enviar las narcolanchas.

Este se volvió en el primer ataque terrestre desde que comenzó el despliegue hace ya bastantes meses. Durante una entrevista, le preguntaron sobre este hecho al líder del régimen, Nicolás Maduro.

“Lo que sí te puedo decir es que el sistema defensivo nacional ha garantizado y garantiza la integridad territorial, la paz del país y el uso y disfrute de todos nuestros territorios. Nuestro pueblo está seguro y en paz. Te puedo adelantar algo por ahí”, respondió.