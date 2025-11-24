CANAL RCN
Internacional

Venezuela rechaza la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista

A través de un comunicado, la cancillería venezolana rechazó categóricamente la designación y la tachó de una "ridícula patraña".

Nicolás Maduro.
Nicolás Maduro. Foto: AFP.

Noticias RCN

noviembre 24 de 2025
12:36 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El régimen de Venezuela rechazó con contundencia la decisión de Estados Unidos de incluir al denominado Cartel de los Soles en su lista de organizaciones terroristas extranjeras, calificando la medida como una “ridícula patraña” y un intento de justificar acciones de presión e intervención contra Caracas.

Qué implica la inclusión del Cartel de los Soles en la lista de organizaciones terroristas de los EE. UU. ¿Se acerca el fin del régimen?
RELACIONADO

Qué implica la inclusión del Cartel de los Soles en la lista de organizaciones terroristas de los EE. UU. ¿Se acerca el fin del régimen?

Venezuela tachó de "patraña" la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista

La designación, anunciada por Washington el 16 de noviembre y puesta en marcha este lunes, se produce en medio del amplio despliegue militar que la administración del presidente Donald Trump lleva a cabo desde agosto en el Caribe.

Este escenario también ha generado efectos colaterales en la aviación: durante el fin de semana, seis aerolíneas suspendieron sus vuelos hacia Venezuela tras una advertencia de la Administración Federal de Aviación (FAA) sobre un incremento de la actividad militar en la región.

A través de un comunicado, la cancillería venezolana rechazó categóricamente la designación emitida por el gobierno estadounidense y atribuida al secretario de Estado, Marco Rubio, asegurando que el supuesto cartel “no existe” y que se trata de una “infame y vil mentira para justificar una intervención ilegítima e ilegal contra Venezuela”.

Nicolás Maduro sostiene que las acusaciones tienen un trasfondo político y buscan consolidar un escenario propicio para mayores presiones internacionales y potenciales acciones militares encubiertas en la región.

Estados Unidos argumenta que el Cartel de los Soles estaría controlado por Maduro y altos funcionarios venezolanos, quienes, según Rubio, habrían corrompido a las fuerzas militares, organismos de inteligencia, el sistema judicial y otras instituciones estatales.

El secretario de Estado aseguró que esta supuesta organización, junto a otras ya catalogadas como terrorista, como el Tren de Aragua o el Cartel de Sinaloa, es responsable de violencia y tráfico de drogas en el hemisferio, afectando tanto a Estados Unidos como a Europa.

La lista estadounidense de organizaciones terroristas incluye grupos de naturaleza diversa: desde movimientos islamistas y organizaciones separatistas, hasta guerrillas latinoamericanas y pandillas criminales.

Especialistas advierten que la designación amplía el abanico de herramientas políticas y militares disponibles para Washington, al permitir sanciones más severas, operaciones de inteligencia ampliadas y una justificación formal para acciones contra los señalados.

Estados Unidos defiende su presencia militar en la región argumentando que busca frenar las rutas del narcotráfico hacia su territorio.

Caracas, por el contrario, acusa a Washington de encubrir intenciones desestabilizadoras y de apuntar a las vastas reservas petroleras del país.

Siguen los ataques de EE. UU. en el Caribe

Aerolíneas dejarán de volar a Venezuela tras la designación del Cartel de los Soles de EE. UU.
RELACIONADO

Aerolíneas dejarán de volar a Venezuela tras la designación del Cartel de los Soles de EE. UU.

Un recuento basado en cifras públicas indica que fuerzas estadounidenses han matado al menos a 83 personas en aguas del Caribe y el Pacífico en operaciones antidrogas.

Venezuela afirma que estos bombardeos a embarcaciones constituyen “ejecuciones extrajudiciales”, mientras que Estados Unidos no ha presentado pruebas de que los fallecidos fueran narcotraficantes.

En paralelo, la FAA instó el viernes a las aeronaves que sobrevuelan el espacio aéreo venezolano a extremar precauciones debido al deterioro de la seguridad y al incremento de la actividad militar en el país y sus alrededores, una advertencia que ha generado nuevas tensiones y ha afectado la conectividad aérea internacional.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

España

Aerolíneas dejarán de volar a Venezuela tras la designación del Cartel de los Soles de EE. UU.

Artistas

Dolor: reconocido actor confirmó la muerte de su hermano

Venezuela

Qué implica la inclusión del Cartel de los Soles en la lista de organizaciones terroristas de los EE. UU. ¿Se acerca el fin del régimen?

Otras Noticias

Miss Universo

Fátima Bosch, la Miss Universe 2025, se pronunció en medio de la gran polémica que hay por su triunfo: esto dijo

Tras el triunfo que está en el ojo del huracán, Fátima Bosch rompió el silencio en las redes sociales. Este fue su mensaje.

Secuestros

Mujer fue secuestrada por un hombre que conoció en una discoteca de Medellín: fue llevada hasta Ecuador

Lo que comenzó como un encuentro en una discoteca terminó en una pesadilla en Ecuador.

Salario mínimo

Esto le costaría cada empleado a una empresa si el salario mínimo sube más del 10%

América de Cali

Fin de la polémica: revelaron video que muestra la validez del gol de Junior frente a América

Cuidado personal

¿Qué es la fascitis plantar y cuáles son las causas por las que se desarrolla?