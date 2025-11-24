Venezuela rechaza la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista

El régimen de Venezuela rechazó con contundencia la decisión de Estados Unidos de incluir al denominado Cartel de los Soles en su lista de organizaciones terroristas extranjeras, calificando la medida como una “ridícula patraña” y un intento de justificar acciones de presión e intervención contra Caracas.

Venezuela tachó de "patraña" la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista

La designación, anunciada por Washington el 16 de noviembre y puesta en marcha este lunes, se produce en medio del amplio despliegue militar que la administración del presidente Donald Trump lleva a cabo desde agosto en el Caribe.

Este escenario también ha generado efectos colaterales en la aviación: durante el fin de semana, seis aerolíneas suspendieron sus vuelos hacia Venezuela tras una advertencia de la Administración Federal de Aviación (FAA) sobre un incremento de la actividad militar en la región.

A través de un comunicado, la cancillería venezolana rechazó categóricamente la designación emitida por el gobierno estadounidense y atribuida al secretario de Estado, Marco Rubio, asegurando que el supuesto cartel “no existe” y que se trata de una “infame y vil mentira para justificar una intervención ilegítima e ilegal contra Venezuela”.

Nicolás Maduro sostiene que las acusaciones tienen un trasfondo político y buscan consolidar un escenario propicio para mayores presiones internacionales y potenciales acciones militares encubiertas en la región.

Estados Unidos argumenta que el Cartel de los Soles estaría controlado por Maduro y altos funcionarios venezolanos, quienes, según Rubio, habrían corrompido a las fuerzas militares, organismos de inteligencia, el sistema judicial y otras instituciones estatales.

El secretario de Estado aseguró que esta supuesta organización, junto a otras ya catalogadas como terrorista, como el Tren de Aragua o el Cartel de Sinaloa, es responsable de violencia y tráfico de drogas en el hemisferio, afectando tanto a Estados Unidos como a Europa.

La lista estadounidense de organizaciones terroristas incluye grupos de naturaleza diversa: desde movimientos islamistas y organizaciones separatistas, hasta guerrillas latinoamericanas y pandillas criminales.

Especialistas advierten que la designación amplía el abanico de herramientas políticas y militares disponibles para Washington, al permitir sanciones más severas, operaciones de inteligencia ampliadas y una justificación formal para acciones contra los señalados.

Estados Unidos defiende su presencia militar en la región argumentando que busca frenar las rutas del narcotráfico hacia su territorio.

Caracas, por el contrario, acusa a Washington de encubrir intenciones desestabilizadoras y de apuntar a las vastas reservas petroleras del país.

Siguen los ataques de EE. UU. en el Caribe

Un recuento basado en cifras públicas indica que fuerzas estadounidenses han matado al menos a 83 personas en aguas del Caribe y el Pacífico en operaciones antidrogas.

Venezuela afirma que estos bombardeos a embarcaciones constituyen “ejecuciones extrajudiciales”, mientras que Estados Unidos no ha presentado pruebas de que los fallecidos fueran narcotraficantes.

En paralelo, la FAA instó el viernes a las aeronaves que sobrevuelan el espacio aéreo venezolano a extremar precauciones debido al deterioro de la seguridad y al incremento de la actividad militar en el país y sus alrededores, una advertencia que ha generado nuevas tensiones y ha afectado la conectividad aérea internacional.