Qué implica la inclusión del Cartel de los Soles en la lista de organizaciones terroristas de los EE. UU. ¿Se acerca el fin del régimen?

Analistas advierten que relacionarse con Venezuela podría convertirse en un indicador negativo para Colombia, que tiene en planes importar gas del vecino país.

Foto: montaje realizado con imágenes de la AFP

Noticias RCN

noviembre 24 de 2025
09:13 a. m.
Desde este lunes, 24 de noviembre, el Cartel de los Soles será incluido oficialmente en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) de los Estados Unidos.

La medida impulsada por el Departamento de Estado fue calificada por el país vecino como una "infame y vil mentira para justificar una intervención ilegítima e ilegal contra Venezuela".

En un comunicado de prensa, compartido a primera hora del lunes, la Cancillería indicó que "Venezuela rechaza de manera categórica, firme y absoluta la nueva y ridícula patraña del secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, Marco Rubio, que designa como organización terrorista al inexistente Cartel de los Soles”.

¿La designación del Cartel de los Soles como FTO marca el fin del régimen?

Estados Unidos señala a Nicolás Maduro y otros funcionarios del régimen venezolano como líderes del Cartel de los Soles. De hecho, en agosto de este año, duplicaron la recompensa por información que conduzca a la captura del presidente venezolano, a 50 millones de dólares.

Según dijo el politólogo y exrepresentante a la Cámara Mauricio Toro, en la Mesa Ancha de Noticias RCN, “ya se le ve agotado al dictador Maduro. Está haciendo de todo, baila con angustia, constantemente está enviando mensajes de paz y tratando de contactarse con el Gobierno de los Estados Unidos; lo que implica que ha funcionado esa presión diplomática que se ha venido haciendo en aguas internacionales y espero que esta declaratoria pueda terminar de derrocar el régimen. Lo que sí veo es que está más lejano de lo que los Estados Unidos y la gente cree”.

Con la inclusión del supuesto cartel de origen venezolano entre las FTO, “lo que es seguro, como ha dicho el secretario de Guerra, Pete Hegseth, es que se da un paso para legitimar acciones militares. Ya que oficialmente el Gobierno de Venezuela es una organización terrorista, desde la lógica de Estados Unidos, empieza a hablarse de operaciones de la CIA dentro del vecino país u otro tipo de acciones”, explicó el analista Julio César Iglesias.

¿Qué impacto tendría en Colombia la designación del Cartel de los Soles como FTO?

De acuerdo con Iglesias, la decisión de los EE. UU., que Caracas insiste en llamar una "ridícula patraña", también “tiene que ver con Colombia, es un mensaje para el Gobierno colombiano, que ha disimulado más bien poco su relación de amistad con la dictadura venezolana y si no rompe esos vínculos va a entrar en el mismo paquete de enemigos de los Estados Unidos. Justificaría la entrada del presidente y su entorno en la lista Clinton”.

En palabras de Mauricio Toro, “se van a poner sobre la mesa las relaciones, que están muy rotas, entre el Gobierno de Colombia y el de Estados Unidos porque las incursiones en Venezuela, si llegan a trascender, requerirán una conversación entre ambos países para determinar ¿cuál va a ser esa posición de Colombia frente a lo que vaya a hacer Estados Unidos? Ahí vamos a saber mucho de lo que está haciendo el Gobierno Petro frente a la dictadura”.

Relacionarse con Venezuela, incluso, podría convertirse en un indicador negativo; lo que es preocupante, debido a que “parte de la estrategia energética de este Gobierno era importar gas venezolano. El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, estuvo en Venezuela haciendo ese tipo de acuerdos y lo que podría decir los Estados Unidos es que Colombia no solo plantea negocios con un Gobierno dictatorial, sino con una organización terrorista”.

