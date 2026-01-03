Vicepresidenta de Venezuela exige prueba de vida de Nicolás Maduro

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó en la madrugada de este sábado que el Gobierno desconoce el paradero de Nicolás Maduro y de su esposa, la primera dama Cilia Flores, tras un ataque militar atribuido a Estados Unidos.

Piden a EE. UU. prueba de supervivencia de Nicolás Maduro

En un audio transmitido por televisión estatal, Rodríguez calificó la situación como un “brutal ataque” y aseguró que, hasta el momento, no se tiene información sobre la ubicación del jefe de Estado.

“Ante esta brutal situación y ante este brutal ataque, nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores”, declaró.

La funcionaria exigió al Gobierno estadounidense una “fe de vida inmediata” de ambos, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara minutos antes que las fuerzas armadas de su país capturaron y sacaron de Venezuela a Maduro y a su esposa tras lanzar un “ataque a gran escala”.

“Exigimos al gobierno del presidente Donald Trump prueba de vida inmediata del presidente Maduro y de la primera dama”, reiteró Rodríguez en su mensaje, en el que también recordó que, como vicepresidenta, es la primera en la línea de sucesión del poder en Venezuela.

Rodríguez señaló además que los “planes de defensa integral de la nación” permanecen activos, después de que el Gobierno venezolano denunciara una “gravísima agresión militar” por parte de Estados Unidos y declarara un estado de excepción en todo el territorio nacional.

Estados Unidos confirma que capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

De acuerdo con periodistas de la AFP en Caracas, las primeras explosiones se escucharon cerca de las 02:00 hora local.

Asimismo, se reportaron bombardeos en varias ciudades del país, en medio de una escalada de tensión sin precedentes entre Caracas y Washington.