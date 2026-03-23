Accidente en Nueva York: avión de Air Canada chocó con camión en plena pista

Un grave accidente de avión en Nueva York dejó dos personas muertas y dos heridas tras la colisión entre una aeronave de Air Canada y un camión de bomberos en el aeropuerto LaGuardia Airport, ubicado en el distrito de Queens.

El siniestro, ocurrido en horas de la noche generó conmoción y abrió interrogantes sobre los protocolos de seguridad en pista.

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Según los primeros reportes, las víctimas fatales son el piloto y el copiloto del avión, mientras que los heridos corresponden a los ocupantes del vehículo de emergencia. Las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer las circunstancias del choque.

¿Cómo ocurrió el accidente de avión en Nueva York?

El accidente se registró alrededor de las 23:40 (hora local), cuando un vuelo operado por Jazz Aviation para Air Canada, procedente de Montreal, acababa de aterrizar.

En ese momento, un camión de bomberos ingresó a la pista para atender otro incidente dentro del aeropuerto.

De acuerdo con los registros de comunicaciones, el conductor del vehículo habría solicitado autorización para cruzar la pista. Sin embargo, instantes después, el controlador aéreo intentó cancelar la instrucción al advertir el riesgo de colisión.

Las grabaciones revelan momentos de tensión: “Deténgase, camión 1”, repitió el controlador en varias ocasiones. Pese a la advertencia, el impacto fue inevitable.

Tras el choque, la torre de control confirmó la gravedad de la situación al comunicarse con la aeronave: el avión no podía moverse y los equipos de emergencia fueron activados de inmediato.

Imágenes posteriores mostraron que la cabina del avión quedó completamente destruida, lo que explica la muerte instantánea de los pilotos.

Accidente aéreo entre un avión y un camión de bomberos

Las autoridades confirmaron que los fallecidos son el piloto y el copiloto de la aeronave. En cuanto a los heridos, se trata de dos personas que se encontraban en el camión de bomberos, quienes fueron trasladadas a centros médicos cercanos.

Aunque no se ha reportado un número elevado de pasajeros afectados, el incidente generó gran preocupación debido a la naturaleza del choque y a que ocurrió en una zona altamente controlada como lo es una pista aeroportuaria.

La investigación se centra en varios puntos clave: las decisiones tomadas desde la torre de control, la comunicación con el vehículo de emergencia y los protocolos de seguridad aplicados en ese momento.

Por ahora, las autoridades aeroportuarias y organismos de seguridad aérea trabajan en la recolección de evidencia, incluyendo grabaciones, testimonios y registros técnicos, con el objetivo de determinar responsabilidades y evitar que un hecho similar vuelva a ocurrir.