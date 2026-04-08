Calamidad pública por actividad del volcán Puracé que deja un pueblo cubierto de ceniza

El volcán Puracé, ubicado en Cauca, atraviesa un período de intensa actividad volcánica que no se registraba en 75 años, con columnas de ceniza que alcanzan hasta 3.500 metros de altura y emisiones de 4.200 toneladas diarias de dióxido de azufre, lo que ha obligado a las autoridades a mantener la alerta naranja y declarar calamidad pública en la zona.

La Alcaldía l de Puracé declaró calamidad pública para poder apropiar recursos para atender esta emergencia.

La medida busca atender de forma directa la crisis que afecta principalmente a 3.600 familias distribuidas en el corregimiento de Puracé, Santa Leticia, Paletará y la cabecera municipal de Coconuco.

El pueblo que quedó lleno de ceniza por el volcán Puracé

La población de Coconuco, experimenta condiciones críticas debido a la ceniza volcánica que cubre calles y viviendas.

Los vehículos provenientes del departamento del Huila levantan nubes de ceniza que provocan afectación en los ojos y las vías respiratorias de los habitantes.

Los adultos mayores enfrentan condiciones particularmente difíciles, formando largas filas para cobrar subsidios mientras experimentan afectaciones respiratorias. La situación se agrava en las veredas cercanas al cráter, donde las pérdidas son devastadoras.

Se me murieron las gallinas, se me murieron cinco gallinas, eso está lleno de ceniza.

Las devastaciones por actividad del volcán Puracé

Las fuentes hídricas han resultado severamente afectadas, con quebradas y ríos que corren con agua gris y fuerte olor azufrado.

En este momento nos sentimos muy afectados por el tema de la ceniza que está cayendo del volcán, por la salud de los niños, por los animales", dijo un habitante de la zona.

La actividad volcánica amenaza los medios de subsistencia de campesinos e indígenas, afectando cultivos de fresa, papa y cebolla, así como la ganadería local, generando pérdidas millonarias. La administración municipal, con recursos limitados, ha iniciado el suministro de agua y alimentos a las veredas más afectadas.

Las autoridades advirtieron que de continuar la intensa actividad volcánica, la atención de la emergencia podría salirse de control.

El alcalde explicó que la declaratoria de calamidad es una herramienta importante y una herramienta jurídica para nosotros poder atender de forma directa a la emergencia, especialmente en "a consecución de tanques, la compra de mercados, asistencia alimentaria, asistencia en la parte agropecuaria.

Los fuertes vientos complican aún más la situación al levantar la ceniza depositada, creando un ambiente agresivo para las vías respiratorias y los ojos de los habitantes, quienes enfrentan una de las crisis naturales más severas en décadas.