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VIDEO | Colombiana testigo del tiroteo en pirámides de Teotihuacán, en México, reveló detalles del ataque

Daniela Martínez, testigo del ataque, cuestionó las medidas de seguridad tras el incidente que hirió a turistas colombianos y causó pánico.

Noticias RCN

abril 21 de 2026
03:46 p. m.
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Un tiroteo en la zona arqueológica de Teotihuacán, México, dejó al menos tres personas heridas, entre ellas dos colombianos, una mujer de 37 años y su hijo de 6.

¿Quiénes son los tres colombianos que resultaron heridos en la balacera de las pirámides de Teotihuacán, en México?
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El ataque ocurrió al mediodía cuando cientos de turistas visitaban el sitio mundialmente conocido por sus históricas pirámides.

Daniela Martínez, una turista colombiana que se encontraba en el lugar con su esposo, explicó los momentos de terror que vivió durante el incidente:

Entramos en una van. No revisaron la van. El suceso o el primer disparo que escuchamos se dio a la altura de la entrada de esta calle.

Dos colombianos fueron heridos tras la balacera en una pirámide de Teotihuacán, México
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El ataque dejó graves consecuencias para una familia colombiana. Un menor de seis años recibió dos disparos, uno en la tibia y otro en el peroné derecho, mientras su madre, de 37, sufrió un impacto en la rótula izquierda y el glúteo derecho.

La madre ya fue intervenida quirúrgicamente debido a que tenía una bala alojada en el intestino delgado. Sin embargo, el niño aún no ha podido ser operado, situación que mantiene en angustia al padre, quien ahora busca obtener su pasaporte urgentemente para viajar a México.

Además, una tercera colombiana de 22 años sufrió heridas menores al caerse durante el pánico.

Balacera en zona arqueológica de Teotihuacán, México, dejó dos personas muertas
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Turista canadiense murió en el tiroteo

El ataque también cobró la vida de una turista canadiense que recibió un disparo letal.

Martínez describió el caos y desorganización que se vivió: "Las personas empezaron a correr de manera desordenada. Empezaron a gritar. Empezaron a llorar".

La testigo confirmó que no vieron al tirador durante los hechos y que solo en la entrada se enteraron de que se trataba de "una persona con una pistola y un cuchillo".

"En la entrada había personas heridas, sangrando. Había otro que se había lastimado la pierna", relató Martínez, quien también mencionó a una joven estadounidense en estado de shock buscando a su padre y hermano entre el tumulto.

La colombiana hizo un llamado urgente sobre seguridad dirigido a las autoridades mexicanas:

Esto es un llamado al que México tiene que prestarle mucha atención, en especial si se viene el mundial para este país. Le están invirtiendo muchísimo a temas de infraestructura, le están invirtiendo muchísimo a temas de limpieza. Las calles son muy limpias, pero ¿qué pasa con la seguridad?

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