CANAL RCN
Internacional

VIDEO | Graves amenazas de Diosdado Cabello a María Corina Machado ante ofensiva de EE. UU.

El régimen de Nicolás Maduro ha dejado ver el miedo a la presión que está ejerciendo Estados Unidos tras el despliegue de un operativo naval que busca hacerlos caer.

VIDEO | Graves amenazas de Diosdado Cabello a María Corina Machado ante ofensiva de EE. UU.
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 04 de 2025
08:32 p. m.
En las últimas horas, el partido Vente Venezuela denunció una amenaza directa contra María Corina Machado, por parte de Diosdado Cabello, señalado por Estados Unidos de tener vínculos con narcotráfico y terrorismo.

VIDEO | “Falta poco Venezuela”, aseguró María Corina Machado ante el despliegue naval de EE. UU.
Durante su programa ‘Con el Mazo Dando’ del 3 de septiembre, Cabello lanzó una grave advertencia a la líder opositora:

Si a nosotros nos aprietan, nosotros la apretamos. A buen entendedor, pocas palabras. No crean que van a salir sanitos.

“Proteger la soberanía”: Mindefensa sobre los buques desplegados por EE. UU. en el Caribe
Diosdado Cabello confirmaría represalias contra María Corina Machado

La acusación de Vente Venezuela sostiene que su discurso no solo un ataque personal, sino la confirmación de un sistema criminal dispuesto a emplear la violencia para acallar a la disidencia.

El segundo del Cartel de los Soles confirma cómo actúa el régimen perseguido por narcotráfico y actividades terroristas.

Contra Cabello pesa una recompensa de 25 millones de dólares ofrecida por el Departamento de Estado de Estados Unidos por cargos relacionados con narcotráfico.

Las amenazas hacia la líder opositora, quien encabeza la articulación democrática contra Nicolás Maduro, adquieren una dimensión internacional.

Nicolás Maduro destapa su miedo: “barcos de EE. UU. con misiles apuntan a Venezuela”
Así opera el régimen contra sus oponentes

La oposición considera que se trata de un patrón de persecución y represión cada vez más evidente en momentos en que el régimen enfrenta presiones externas y un creciente rechazo interno.

Al mismo tiempo, en su comunicado, Vente Venezuela pidió respaldo urgente de la comunidad internacional para enfrentar lo que califican como un régimen “dispuesto a todo con tal de mantenerse en el poder”.

El pueblo venezolano acompaña a la coalición internacional liderada por Estados Unidos y a la comunidad democrática internacional que defienden la justicia y la seguridad de la región.

Maduro pidió hablar con Trump después de anunciar lo que haría si EE. UU. invade Venezuela
