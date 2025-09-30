Mujer perdió sus brazos y piernas tras ser víctima de brutal ataque un pitbull en EE. UU.

Medios de comunicación en Estados Unidos dieron a conocer el terrible caso de una mujer que perdió sus extremidades tras ser atacada por un perro.

De acuerdo con The New York Post, el hecho se presentó el 9 de septiembre en Okmulgee, Oklahoma. Aquel día, Janelle Scott salió a hacer un recorrido en bicicleta junto a su novio.

Novio acabó con la vida del perro

El momento estaba siendo ameno hasta que la pareja se topó con un perro salvaje de raza pitbull en una zona boscosa. El animal se abalanzó sobre ella y la mordió en varias zonas del cuerpo. Si bien su novio intentó ayudarla, la fuerza del canino fue superior.

Después de dejar gravemente herida a Scott, el pitbull atacó al hombre. Fox23 reveló que él pudo acabar con la vida del animal mientras se defendía. Al parecer, el perro estaba bajo el cuidado de un vecino, pero su dueño en realidad era un hombre que había estado encarcelado.

Familia recibe donaciones

Scott fue llevada a un centro médico y por causa de las heridas, le amputaron los brazos y las piernas. La familia abrió una cuenta en la que reciben donaciones en GoFundMe y hasta el momento se han recaudado 31.119 dólares. La meta es llegar a los $35.000 (137.308.964 de pesos colombianos a la tasa de cambio de este 30 de septiembre).

La cuenta es administrada por su prima Shay. La mamá de la mujer afectada, Cheryl, no ha vuelto a trabajar, debido a que se ha encargado de cuidar a Scott en el hospital. Las donaciones tienen como finalidad cubrir los gastos médicos, pagar las facturas y salir adelante.

En diálogo con Fox23, Cheryl contó cómo ha sido el duro proceso. “Después de ver su brazo después del ataque, supo que iba a perder el brazo derecho porque, según dijo, al mirar hacia abajo, pudo ver el hueso, que apenas se sostenía con los tendones y demás, así que sabía que lo iba a perder”, expresó.