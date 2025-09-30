CANAL RCN
Internacional

Mujer perdió sus brazos y piernas tras ser víctima de brutal ataque un pitbull en EE. UU.

El perro la atacó cuando ella estaba haciendo un recorrido en bicicleta junto a su novio.

Mujer perdió sus extremidades tras ataque de un perro.
Mujer perdió sus extremidades tras ataque de un perro. Foto: Freepik.

Noticias RCN

septiembre 30 de 2025
10:56 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Medios de comunicación en Estados Unidos dieron a conocer el terrible caso de una mujer que perdió sus extremidades tras ser atacada por un perro.

Estados Unidos aplicará dura tarifa a visas de esta categoría, ¿a quiénes les aplica?
RELACIONADO

Estados Unidos aplicará dura tarifa a visas de esta categoría, ¿a quiénes les aplica?

De acuerdo con The New York Post, el hecho se presentó el 9 de septiembre en Okmulgee, Oklahoma. Aquel día, Janelle Scott salió a hacer un recorrido en bicicleta junto a su novio.

Novio acabó con la vida del perro

El momento estaba siendo ameno hasta que la pareja se topó con un perro salvaje de raza pitbull en una zona boscosa. El animal se abalanzó sobre ella y la mordió en varias zonas del cuerpo. Si bien su novio intentó ayudarla, la fuerza del canino fue superior.

Después de dejar gravemente herida a Scott, el pitbull atacó al hombre. Fox23 reveló que él pudo acabar con la vida del animal mientras se defendía. Al parecer, el perro estaba bajo el cuidado de un vecino, pero su dueño en realidad era un hombre que había estado encarcelado.

Familia recibe donaciones

Scott fue llevada a un centro médico y por causa de las heridas, le amputaron los brazos y las piernas. La familia abrió una cuenta en la que reciben donaciones en GoFundMe y hasta el momento se han recaudado 31.119 dólares. La meta es llegar a los $35.000 (137.308.964 de pesos colombianos a la tasa de cambio de este 30 de septiembre).

Agentes abandonaron los perros mascota de migrante al que detuvieron en los EE. UU.
RELACIONADO

Agentes abandonaron los perros mascota de migrante al que detuvieron en los EE. UU.

La cuenta es administrada por su prima Shay. La mamá de la mujer afectada, Cheryl, no ha vuelto a trabajar, debido a que se ha encargado de cuidar a Scott en el hospital. Las donaciones tienen como finalidad cubrir los gastos médicos, pagar las facturas y salir adelante.

En diálogo con Fox23, Cheryl contó cómo ha sido el duro proceso. “Después de ver su brazo después del ataque, supo que iba a perder el brazo derecho porque, según dijo, al mirar hacia abajo, pudo ver el hueso, que apenas se sostenía con los tendones y demás, así que sabía que lo iba a perder”, expresó.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

"Vamos a vigilar los carteles que entren la droga por tierra": Trump sobre Venezuela

Artistas

¡Luto en una de las bandas musicales más reconocidas a nivel mundial! Murió icónico integrante

El Salvador

Confirman que migrante muerto en ataque a un centro de detención en EE. UU. era de El Salvador

Otras Noticias

Cárceles en Colombia

Video revela fiesta de amor y amistad con licor y música dentro de la cárcel El Bosque en Barranquilla

La Procuraduría ya indagación previa contra los funcionarios de la penitenciaría de Barranquilla.

Fútbol internacional

Desgarrador: arquero falleció tras un grave choque con un rival

El arquero fue internado en una Unidad de Cuidados Intensivos, pero se quedó sin signos vitales tras dos días de monitoreo médico.

SOAT

Estas son las motos a las que podría incrementarle el valor del SOAT tras propuesta

Aida Victoria Merlano

"Te voy a echar de mi casa": viral video de Aida Victoria Merlano tras su ruptura con Juan David Tejada

Enfermedades

Infecciones respiratorias mantienen alta la ocupación de UCI en Bogotá