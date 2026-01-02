El Ángel de la Independencia se movió con gran fuerza tras temblor en Ciudad de México: video

Las primeras horas de este viernes 2 de enero estuvieron marcadas por la alarma y la incertidumbre en Ciudad de México, luego de que un sismo de magnitud 6,5 sacudiera amplias zonas.

El temblor fue perceptible en la capital y dejó imágenes impactantes que rápidamente se viralizaron en plataformas digitales, especialmente las relacionadas con uno de los monumentos más emblemáticos del país: el Ángel de la Independencia.

El temblor se produjo a las 07:58 de la mañana, de acuerdo con los reportes oficiales, y tuvo su epicentro en el estado de Guerrero, al sur del territorio mexicano.

La intensidad del fenómeno obligó a activar protocolos de seguridad y generó interrupciones momentáneas en actividades oficiales, incluida la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, que debió ser suspendida de manera preventiva.

El Ángel de la Independencia y las imágenes que se hicieron virales

Minutos después del sismo, comenzaron a circular en redes sociales diversos videos del momento exacto en que el Ángel de la Independencia se balanceó producto del movimiento telúrico.

Las grabaciones, captadas desde distintos ángulos, mostraron cómo la estructura se movió de forma visible, generando preocupación entre ciudadanos y usuarios digitales.

Las imágenes alcanzaron una amplia difusión en cuestión de minutos, convirtiéndose en uno de los temas más comentados de la jornada. El monumento, ubicado en el Paseo de la Reforma, es considerado un símbolo histórico y cultural de la capital, por lo que cualquier señal de afectación genera especial atención tanto a nivel nacional como internacional.

El Ángel de la Independencia fue grabado por varios mexicanos

Tras la evaluación inicial, las autoridades informaron que no se registraron daños estructurales en el Ángel de la Independencia.

Personal especializado realizó inspecciones preventivas para descartar riesgos y garantizar la seguridad en la zona, permitiendo tranquilidad entre los habitantes de la ciudad.

No obstante, el episodio reavivó recuerdos de eventos pasados. En 1957, un terremoto de magnitud 7,8 provocó el colapso de la escultura que corona la columna, obligando a una reconstrucción completa del monumento. Ese antecedente histórico explica la sensibilidad que despiertan este tipo de imágenes cada vez que ocurre un sismo de consideración.

Mientras continúan las revisiones en distintos puntos de la capital, las autoridades reiteraron el llamado a mantener la calma y a informarse únicamente por canales oficiales.

Los videos del balanceo del Ángel de la Independencia ya forman parte del registro visual de un nuevo episodio sísmico que recordó, una vez más, la vulnerabilidad de Ciudad de México frente a estos fenómenos naturales.