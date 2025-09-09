Embajada de EE.UU. hace llamado a colombianos que quieran ir al Mundial de 2026: estos son los tiempos y costos

Con la Selección Colombia ya clasificada de manera directa al Mundial del año 2026, son millones de colombianos los que buscan sacar la visa para ver los duelos de la tricolor que se disputarán en suelo americano.

Ante esto, desde la Embajada de Estados Unidos, han hecho un llamado de alerta a estos ciudadanos que buscan tramitar la visa. Desde el consulado, han advertido por posibles largos tiempos de espera, especialmente para las solicitudes de primera vez, lo que hace que la urgencia de iniciar el trámite sea una prioridad.

Tiempos y costos para tramitar la visa al Mundial de 2026

Para la mayoría de los aficionados que desean viajar a Estados Unidos por turismo, la visa apropiada es la B1/B2, la misma que se utiliza para negocios y visitas de corta duración. El costo de la solicitud de esta visa es de $185 USD, es decir, 725.662 pesos.

Sin embargo, es fundamental estar atento a las actualizaciones, ya que las tarifas pueden variar. Algunas fuentes indican la aplicación de una tarifa adicional de "Visa Integrity Fee" a partir de enero de 2026, lo que podría elevar el costo total de la solicitud. Este pago es no reembolsable y debe realizarse antes de programar la cita para la entrevista.

La Embajada informó que cada martes a las 9 de la mañana se habilitan nuevas citas para entrevistas de visas de turismo, incluida la (B1/B2). El tiempo de espera para una entrevista de visa No Inmigrante varía según la categoría, siendo de 398 días para la más común, la B1/B2.

"La Copa Mundial de la FIFA 2026 será la más grande de la historia, con partidos en 11 ciudades de Estados Unidos. ¡Invitamos a los viajeros extranjeros que necesiten una visa para ingresar a los Estados Unidos a que la soliciten AHORA MISMO!", indicó la embajada.

Paso a paso para solicitar la visa a EE.UU.

El proceso de solicitud de la visa B1/B2 para asistir al Mundial 2026 sigue los pasos estándar de cualquier trámite de visa de no-inmigrante. La Embajada y los consulados de EE. UU. han publicado una guía detallada para facilitar el proceso.

El primer paso es llenar en línea la "Solicitud Electrónica de Visa de No Inmigrante" (DS-160). Es crucial asegurarse de que la información sea verídica y precisa, ya que cualquier falsificación puede resultar en la inhabilitación para ingresar a Estados Unidos. Cada solicitante, incluidos los menores de edad, debe tener su propio formulario. Al finalizar, se debe imprimir la página de confirmación, ya que contiene el código de barras necesario para los siguientes pasos.

Una vez completado el DS-160, el solicitante debe crear una cuenta en el sistema de programación de citas y realizar el pago de la tarifa de solicitud. La página web de la embajada o consulado correspondiente brinda instrucciones específicas para el pago, que puede realizarse a través de diferentes métodos. Es importante conservar el recibo de pago, ya que es uno de los documentos requeridos.

El siguiente paso es programar las citas. Para las solicitudes de primera vez, generalmente se requieren dos citas: una en el Centro de Atención al Solicitante (CAS) para la toma de datos biométricos (huellas dactilares y fotografía) y otra en la Embajada o Consulado para la entrevista con un oficial consular. Aquellos que renueven su visa (si el documento venció en los últimos 48 meses) pueden ser elegibles para exentar la entrevista, lo que agiliza el proceso.

Para la entrevista, es necesario presentar el pasaporte vigente (con al menos seis meses de validez posterior a la estadía planeada), el pasaporte anterior que contenga visas de EE. UU. (si aplica) y la página de confirmación del formulario DS-160. Es vital demostrar al oficial consular los lazos fuertes con el país de origen, como pruebas de empleo, propiedad de bienes, vínculos familiares, entre otros.