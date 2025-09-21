Vuelo más largo del mundo saldrá de Latinoamérica y durará casi 30 horas

Están los vuelos de corta distancia, con recorridos hasta las tres horas; los vuelos de media distancia, con recorridos entre las tres y las siete horas; los vuelos de larga distancia, con duración de más de siete horas; los vuelos de ultra larga distancia, con duración de más de 12 horas y, finalmente, está el vuelo MU745, de la aerolínea China Eastern Airlines que, desde el 4 de diciembre del 2025, se convertirá en la ruta directa más larga del mundo.

En un Boeing 777-300ER, con seis suites en primera clase, 52 asientos en clase ejecutiva y 258 en clase turista o económica, 316 pasajeros y el personal de vuelo realizarán la ruta Shanghái - Buenos Aires, con una duración de 25 horas y 30 minutos, y el trayecto de regreso; es decir, Buenos Aires – Shanghái, que rondará las 29 horas.

¿Cómo logrará alcanzar las 29 horas de viaje?

Sin importar el sentido en el que se desplace, el MU745 realizará una parada técnica en Auckland, Nueva Zelanda, para abastecerse y que la aeronave sea revisada, antes de retomar el viaje.

Pero seguirá catalogándose como un vuelo directo, debido a que los pasajeros no bajarán del avión ni tendrán que someterse a trámites migratorios a su paso por Oceanía.

¿Cuánto costará un tiquete en el vuelo de mayor duración en el mundo?

Los tiquetes para el primer trayecto del MU745 ya están a la venta y, de acuerdo con el sitio web de China Eastern Airlines podrán conseguirse desde los 1.746 dólares (6’795.990 pesos colombianos al cambio de septiembre del 2025) en la ruta Shanghái - Buenos Aires y desde los 1.983 dólares (7’718.470 pesos colombianos al cambio de septiembre del 2025) en la ruta Buenos Aires – Shanghái.

La nueva apuesta de la aerolínea shanghainesa fue vendida como un puente entre oriente y occidente, para asegurar el intercambio cultural y económico entre China y Latinoamérica dos veces por semana, superando con sus 19.681 kilómetros, vuelos como el de Singapur – Nueva York que, actualmente, cubre 16.700 kilómetros en un tiempo aproximado de 19 horas.