El mayor empleador privado de EE. UU. frena contratación de extranjeros por nueva medida de Trump

Walmart, el mayor empleador del sector privado en Estados Unidos, anunció que suspenderá las contrataciones de empleados extranjeros que requieran una visa H-1B, tras la implementación de una nueva tarifa de hasta 100.000 dólares impuesta por el Gobierno de Donald Trump.

La medida marca un cambio importante en la política de talento global de la compañía, que emplea a más de 2.000 titulares de visa H-1B en áreas estratégicas como tecnología, análisis de datos y desarrollo de software.

Según un portavoz de la empresa, Walmart seguirá comprometida con la atracción de talento de primer nivel, pero será “cuidadosa” en su enfoque frente al nuevo marco regulatorio.

Un cambio que impacta al talento extranjero en Estados Unidos

La visa H-1B ha sido durante décadas una herramienta clave para que las empresas estadounidenses atraigan profesionales especializados en campos donde el talento local es limitado. Sin embargo, la tarifa impuesta por la administración Trump podría elevar significativamente los costos operativos de las compañías y frenar la contratación de talento extranjero.

El impacto se extiende también a trabajadores latinoamericanos, especialmente de México y Brasil, los países con más solicitudes de visa H-1B en la región. Los sectores más afectados incluyen tecnología, comercio, consultoría, hotelería, turismo y agricultura, que históricamente han dependido del aporte de profesionales migrantes.

Un punto de inflexión en la política laboral de EE. UU.

El Gobierno de Trump sostiene que la nueva tarifa busca evitar abusos del programa H-1B y fomentar la contratación de trabajadores estadounidenses. No obstante, expertos y cámaras empresariales advierten que la medida podría reducir la competitividad y ralentizar la innovación tecnológica del país.

La Cámara de Comercio de Estados Unidos ya presentó una demanda contra la administración federal, argumentando que la tarifa paraliza la capacidad de las empresas para acceder a talento global. Mientras tanto, compañías como Walmart optan por pausar temporalmente su política de contratación internacional hasta que haya mayor claridad normativa.