CANAL RCN
Internacional

El mayor empleador privado de EE. UU. frena contratación de extranjeros por nueva medida de Trump

La cadena minorista más grande de Estados Unidos detiene temporalmente la contratación de empleados extranjeros calificados tras la imposición de una tarifa millonaria a las visas H-1B.

Visa americana
FOTO: Freepik

Noticias RCN

octubre 22 de 2025
09:51 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Walmart, el mayor empleador del sector privado en Estados Unidos, anunció que suspenderá las contrataciones de empleados extranjeros que requieran una visa H-1B, tras la implementación de una nueva tarifa de hasta 100.000 dólares impuesta por el Gobierno de Donald Trump.

Trump justificó reciente ataque contra una lancha en el Pacífico: "Problema de seguridad nacional"
RELACIONADO

Trump justificó reciente ataque contra una lancha en el Pacífico: "Problema de seguridad nacional"

La medida marca un cambio importante en la política de talento global de la compañía, que emplea a más de 2.000 titulares de visa H-1B en áreas estratégicas como tecnología, análisis de datos y desarrollo de software.

Según un portavoz de la empresa, Walmart seguirá comprometida con la atracción de talento de primer nivel, pero será “cuidadosa” en su enfoque frente al nuevo marco regulatorio.

Un cambio que impacta al talento extranjero en Estados Unidos

La visa H-1B ha sido durante décadas una herramienta clave para que las empresas estadounidenses atraigan profesionales especializados en campos donde el talento local es limitado. Sin embargo, la tarifa impuesta por la administración Trump podría elevar significativamente los costos operativos de las compañías y frenar la contratación de talento extranjero.

El impacto se extiende también a trabajadores latinoamericanos, especialmente de México y Brasil, los países con más solicitudes de visa H-1B en la región. Los sectores más afectados incluyen tecnología, comercio, consultoría, hotelería, turismo y agricultura, que históricamente han dependido del aporte de profesionales migrantes.

Un punto de inflexión en la política laboral de EE. UU.

El Gobierno de Trump sostiene que la nueva tarifa busca evitar abusos del programa H-1B y fomentar la contratación de trabajadores estadounidenses. No obstante, expertos y cámaras empresariales advierten que la medida podría reducir la competitividad y ralentizar la innovación tecnológica del país.

Benedetti buscará una línea directa con Trump tras nuevas acusaciones contra Petro
RELACIONADO

Benedetti buscará una línea directa con Trump tras nuevas acusaciones contra Petro

La Cámara de Comercio de Estados Unidos ya presentó una demanda contra la administración federal, argumentando que la tarifa paraliza la capacidad de las empresas para acceder a talento global. Mientras tanto, compañías como Walmart optan por pausar temporalmente su política de contratación internacional hasta que haya mayor claridad normativa.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

Estados Unidos confirma segundo ataque contra una lancha en el Pacífico: tres personas murieron

Estados Unidos

Trump justificó reciente ataque contra una lancha en el Pacífico: "Problema de seguridad nacional"

Artistas

Murió una reconocida actriz en un trágico accidente: esto se sabe

Otras Noticias

Brasil

Colombiano aprendió a utilizar las redes sociales para encontrar a su hijo perdido en Brasil

La última vez que supieron algo de Samuel se encontraba en la ciudad de Foz de Iguazú, en las fronteras con Argentina y Paraguay.

Masterchef Celebrity Colombia

¡Lágrimas y conmoción en MasterChef Celebrity Colombia 2025! Este fue el nuevo participante eliminado

Tras un nuevo reto que generó todo tipo de emociones, los chefs tomaron una decisión y quedó conformado el top 9 de MasterChef Celebrity Colombia 2025.

Invima

Invima alerta por reconocido desinfectante falsificado que podría poner en riesgo la salud

Copa BetPlay

¿Cuándo se jugarán los clásicos entre Atlético Nacional y América de Cali en semifinales de Copa BetPlay?

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 22 de octubre de 2025