Benedetti buscará una línea directa con Trump tras nuevas acusaciones contra Petro

Tras las últimas acusaciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, contra su homólogo colombiano, Gustavo Petro, el ministro del Interior, Armando Benedetti, dijo que buscará una línea de comunicación directa con Washington para explicarle al mandatario la historia del narcotráfico en el país y cómo han decidido combatirlo en el “Gobierno del cambio”.

Según dijo, hay que “buscar una línea real con la que se pueda llegar al presidente Trump y llevarle información real de dónde queda Colombia, qué es Colombia, cuál es la historia de Colombia y cuál es la historia del presidente Petro, para (que evalué si vuelve a) llamarlo narcotraficante, cuando él es el que más ha peleado contra los narcotraficantes en este país”.

¿Qué acusaciones realizó Trump contra Petro en sus últimas conversaciones con la prensa?

Desde la oficina oval, el presidente Trump se refirió a Gustavo Petro, a quien acusó en los últimos días de estar detrás de la fabricación de drogas en Colombia: “Bueno, él es un matón y un hombre malo. Es un tipo que está haciendo muchas drogas (…) y ha perjudicado mucho a su país. Les está yendo muy mal en Colombia. Producen cocaína. Tienen fábricas de cocaína. Cultivan todo tipo de porquerías que son drogas, drogas malas que entran a Estados Unidos, generalmente a través de México, y más le vale cuidarse, o tomaremos acciones muy serias contra él y su país; él ha convertido a su país en una trampa mortal”.

Además, anunció que retiraría las ayudas montearías que se envían al país desde la implementación del ‘Plan Colombia’, para fortalecer la lucha antidrogas. Medida que fue minimizada por Benedetti:

“Que nos digan cuáles son las ayudas o que las quiten. No son ayudas, es una plata que mandan para que se contrate con empresas gringas en una guerra contra la droga fallida”.

¿Qué dijo Petro sobre las acusaciones en su contra?

A través de su canal de comunicación habitual, X, el presidente Petro advirtió: “De las calumnias que me han lanzado en el territorio de los EEUU, altos funcionarios; me defenderé judicialmente con abogados estadounidenses en la justicia estadounidense”.

Y dijo que siempre estará “en contra de genocidios y asesinatos del poder en el Caribe”. Pero, “cuando requiera nuestra ayuda para luchar contra el narcotráfico, la sociedad estadounidense la tendrá. Lucharemos contra los narcotraficantes con los estados que quieran nuestra ayuda”.