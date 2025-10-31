CANAL RCN
Internacional

Venezuela solicita retirar la nacionalidad a Yon Goicoechea por presunto llamado a invasión militar

La solicitud fue realizada a través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

Foto: AFP y X @YonGoicoechea

Noticias RCN

AFP

octubre 31 de 2025
03:22 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Ministerio del Interior de Venezuela pidió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) retirar la nacionalidad al dirigente opositor exiliado Yon Goicoechea, acusado de instar públicamente a la “invasión y ocupación militar” del país.

¿A dónde se fue el buque de EE. UU. que desató la crisis de Trinidad y Tobago con Venezuela?
RELACIONADO

¿A dónde se fue el buque de EE. UU. que desató la crisis de Trinidad y Tobago con Venezuela?

La solicitud fue realizada mediante un comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, dirigido por Diosdado Cabello, figura clave del oficialismo.

Maduro acusa a opositores de respaldar despliegue militar de EE. UU. en el Caribe

La medida se suma a una petición similar realizada hace una semana por el presidente Nicolás Maduro contra Leopoldo López, también opositor exiliado, por sus declaraciones favorables al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe como parte de una operación antidrogas.

Primera ministra de Trinidad y Tobago se burló del régimen al ser declarada ‘persona non grata’ en Venezuela
RELACIONADO

Primera ministra de Trinidad y Tobago se burló del régimen al ser declarada ‘persona non grata’ en Venezuela

Desde agosto, EE. UU. ha hundido 15 embarcaciones en el Pacífico y el Caribe que presuntamente transportaban droga desde Venezuela y Colombia, acciones que han dejado al menos 62 muertos. Caracas considera estas operaciones una “amenaza” y una estrategia para promover un “cambio de régimen”.

El comunicado oficial señala que las autoridades “procederán a tomar las medidas correspondientes para la eliminación de todo documento que lo identifique como venezolano”.

Goicoechea, Machado y Guaidó entre los 24 opositores que podrían perder la nacionalidad

Goicoechea, miembro del mismo partido que López y exlíder estudiantil, fue detenido en 2016 y liberado en 2017 bajo medidas cautelares. Desde entonces permanece en el exilio.

Los chats filtrados del piloto venezolano que no quiso entregar a Nicolás Maduro a EE. UU.
RELACIONADO

Los chats filtrados del piloto venezolano que no quiso entregar a Nicolás Maduro a EE. UU.

La Constitución venezolana prohíbe expresamente despojar de la nacionalidad a ciudadanos por nacimiento, y hasta ahora no existen precedentes de tal acción, según expertos constitucionales consultados por AFP.

El lunes, un dirigente afín al chavismo también solicitó al TSJ retirar la nacionalidad a Goicoechea y a otros 23 opositores, entre ellos la líder María Corina Machado, Nobel de la Paz, y Juan Guaidó, exdiputado que se proclamó presidente interino en 2019 con respaldo de Washington.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Río de Janeiro

Ciudadanos de Río de Janeiro le agradecieron a la policía militar por enfrentar a bandas criminales: video

España

Relaciones de España con este país parecen mejorar luego de que reconocieran que hubo abusos durante la conquista

Estados Unidos

Estados Unidos realiza un nuevo despliegue en el Caribe ¿De qué se trata?

Otras Noticias

Bogotá

El gran cambio que tendrá Salitre Mágico: así será su nueva zona de diversión familiar

Una renovación histórica le dará nueva vida a Salitre Mágico con zonas temáticas y juegos interactivos en donde se ubicaba Cici Aguapark.

Automovilismo

Restricción de motos en Halloween fue demandada: ¿Hay posibilidad de que la anulen?

La medida que tomó la Alcaldía de Bogotá para el fin de semana de Halloween afecta directamente a más 230.000 motociclistas.

Conciertos

Así será el concierto de Ryan Castro en Bogotá: setlist, horarios, sorpresas y más

Cuidado personal

Consecuencias del consumo excesivo de alcohol y riesgos de los retos virales en fiestas

Luis Díaz

Kompany dice que no le dará descanso a Luis Díaz: ha sido titular en todos los partidos con el Bayern