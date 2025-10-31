Venezuela solicita retirar la nacionalidad a Yon Goicoechea por presunto llamado a invasión militar

El Ministerio del Interior de Venezuela pidió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) retirar la nacionalidad al dirigente opositor exiliado Yon Goicoechea, acusado de instar públicamente a la “invasión y ocupación militar” del país.

La solicitud fue realizada mediante un comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, dirigido por Diosdado Cabello, figura clave del oficialismo.

Maduro acusa a opositores de respaldar despliegue militar de EE. UU. en el Caribe

La medida se suma a una petición similar realizada hace una semana por el presidente Nicolás Maduro contra Leopoldo López, también opositor exiliado, por sus declaraciones favorables al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe como parte de una operación antidrogas.

Desde agosto, EE. UU. ha hundido 15 embarcaciones en el Pacífico y el Caribe que presuntamente transportaban droga desde Venezuela y Colombia, acciones que han dejado al menos 62 muertos. Caracas considera estas operaciones una “amenaza” y una estrategia para promover un “cambio de régimen”.

El comunicado oficial señala que las autoridades “procederán a tomar las medidas correspondientes para la eliminación de todo documento que lo identifique como venezolano”.

Goicoechea, Machado y Guaidó entre los 24 opositores que podrían perder la nacionalidad

Goicoechea, miembro del mismo partido que López y exlíder estudiantil, fue detenido en 2016 y liberado en 2017 bajo medidas cautelares. Desde entonces permanece en el exilio.

La Constitución venezolana prohíbe expresamente despojar de la nacionalidad a ciudadanos por nacimiento, y hasta ahora no existen precedentes de tal acción, según expertos constitucionales consultados por AFP.

El lunes, un dirigente afín al chavismo también solicitó al TSJ retirar la nacionalidad a Goicoechea y a otros 23 opositores, entre ellos la líder María Corina Machado, Nobel de la Paz, y Juan Guaidó, exdiputado que se proclamó presidente interino en 2019 con respaldo de Washington.