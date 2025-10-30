CANAL RCN
Internacional

¿A dónde se fue el buque de EE. UU. que desató la crisis de Trinidad y Tobago con Venezuela?

El buque destructor que Estados Unidos envió para ejercicios militares dejó Trinidad y Tobago, tras cuatro días frente a costas de Venezuela.

Foto: AFP

AFP

octubre 30 de 2025
02:51 p. m.
En las últimas horas, el buque de guerra del gobierno estadounidense zarpó de un puerto de Trinidad y Tobago, a unos 10 kilómetros de las costas de Venezuela, en medio del despliegue militar que ordenó Washington para su operación antidrogas en el Caribe.

Sin embargo, se desconoce si regresó a costas de Estados Unidos y si buscó otro puerto cercano.

EE. UU. acusa al gobierno venezolano de liderar un cartel de narcotráfico y desde agosto inició una operación antidrogas en el Caribe y el Pacífico, en el que han perdido la vida al menos a 62 presuntos narcos en 16 ataques contra embarcaciones, cuya legalidad ha sido ampliamente cuestionada a nivel internacional.

El gobierno de Trinidad y Tobago mostró abiertamente su apoyo a estas operaciones, lo que ha generó fuertes tensiones con Venezuela. Este 30 de octubre, la embarcación estadounidense salió de aguas trinitarias.

La crisis entre Trinidad y Tobago con Venezuela

El enfrentamiento se agravó este domingo, cuando Puerto España recibió el buque USS Gravely para ejercicios militares en el archipiélago, considerados por Caracas como una provocación que buscaba generar una guerra.

La Asamblea Nacional de Venezuela declaró persona non grata a la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, mientras que Nicolás Maduro ordenó suspender los acuerdos gasíferos con el archipiélago, vigentes desde 2015.

Trinidad y Tobago ordenó deportación masiva por acciones de Venezuela

El gobierno trinitense ordenó una deportación masiva de inmigrantes indocumentados a la vez que Persad-Bissessar, aliada de Donald Trump, se burló de la decisión del parlamento venezolano y retó a Venezuela a hacer lo propio con el presidente de Estados Unidos.

¿Por qué Maduro y el resto del gobierno venezolano no mencionan al presidente (Donald) Trump? ¿Por qué no lo declaran persona non grata a él?

Washington advirtió que ejecutará ataques terrestres y autorizó operaciones de la CIA en Venezuela. Las autoridades venezolanas dicen haber capturado criminales vinculados con el organismo de inteligencia y aseguran que desarticularon operaciones de falsa bandera que buscaban justificar un ataque en territorio venezolano.

