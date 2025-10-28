CANAL RCN
Primera ministra de Trinidad y Tobago se burló del régimen al ser declarada ‘persona non grata’ en Venezuela

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, calificó de "basura" a la gobernante Kamla Persad-Bissessar, aliada de Estados Unidos.

Foto: AFP

AFP

octubre 28 de 2025
03:31 p. m.
El parlamento venezolano declaró este 28 de octubre persona non grata a la primera ministra de Trinidad y Tobago por su respaldo a las maniobras militares de Estados Unidos en el Caribe, que el régimen asegura buscan el derrocamiento de Nicolás Maduro.

Esa señora está permitiendo que Trinidad y Tobago sea usado como un portaviones contra Venezuela y nosotros vamos a actuar de todas las maneras posibles para que Venezuela sea respetada.

Tras la decisión de la Asamblea Nacional, la primera ministra respondió con sarcasmo, burlándose de la medida.

Así reaccionó la primera ministra de Trinidad y Tobago al ser declarada persona no grata en Venezuela

La primera ministra trinitense respondió con ironía a la declaración de persona non grata que el Parlamento de Venezuela tiene previsto aprobar este martes y preguntó:

Los venezolanos están huyendo de Venezuela por millones, ¿por qué pensarían que yo querría ir allí?.

"Es una declaración inútil, no tiene ningún efecto en mi vida", dijo la gobernante de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, en un mensaje de texto.

Esto solo continúa con su patrón de intentar intimidar a sus vecinos más pequeños (...) ¿Por qué Maduro y el resto del gobierno venezolano no mencionan al presidente (Donald) Trump? ¿Por qué no lo declaran persona non grata a él?.

Régimen de Maduro arremete contra Trinidad y Tobago por alianzas con EE. UU.

Maduro ya suspendió el lunes un acuerdo gasífero suscrito con este archipiélago en 2015. El parlamento también apoyó de forma unánime esta decisión.

La suspensión impacta el proyecto Dragón, en aguas venezolanas muy cerca del límite entre las dos naciones.

El campo tiene 120.000 millones de m3 de gas. Su explotación recién se retomó después de que fuera suspendida en abril por orden de Estados Unidos, que impuso un embargo petrolero a Venezuela y emite los permisos a petroleras para poder operar.

