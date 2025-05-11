CANAL RCN
Internacional

Zohran Mamdani, primer alcalde musulmán de Nueva York, marca un giro histórico

Mamdani declaró que su victoria representa una vía para “derrotar” al presidente Donald Trump.

Foto: Instagram zohrankmamdani

Noticias RCN

AFP

noviembre 05 de 2025
06:39 a. m.
Nueva York eligió este martes al socialista musulmán Zohran Mamdani como su nuevo alcalde, en una jornada electoral marcada por el avance demócrata en Virginia y Nueva Jersey.

RELACIONADO

Mamdani, legislador estatal por Queens, se impuso tras una campaña centrada en reducir el costo de vida para los neoyorquinos comunes, en medio de intensos ataques por parte del presidente Donald Trump, sectores empresariales y medios conservadores que cuestionaron tanto sus propuestas como su fe religiosa.

Demócratas ganan terreno y Mamdani promete enfrentar a Trump en próximas elecciones

Tras conocerse los resultados, Mamdani declaró que su victoria representa una vía para “derrotar” al mandatario republicano en las próximas elecciones.

RELACIONADO

Además del histórico triunfo en Nueva York, los demócratas lograron retener las gobernaciones de Virginia y Nueva Jersey, consolidando un mensaje de resistencia frente al oficialismo republicano.

Estos resultados, interpretados como un giro en el ánimo político nacional, llegan a menos de un año de las elecciones intermedias de 2026, en las que estará en juego el control del Congreso. El avance demócrata en territorios estratégicos refuerza las tensiones entre las fuerzas progresistas y conservadoras, y plantea nuevos desafíos para la administración Trump.

"Si alguien puede mostrar a una nación traicionada por Donald Trump cómo derrotarlo, es la ciudad que lo vio nacer", dijo Mamdani en un discurso de victoria. "En este momento de oscuridad política, Nueva York será la luz", agregó.

RELACIONADO

El ascenso de Mamdani reaviva tensiones internas en el Partido Demócrata

Zohran Mamdani, nacido en Uganda en una familia de origen indio y naturalizado estadounidense, se convirtió este martes en el primer alcalde musulmán de Nueva York tras vencer nuevamente al exgobernador Andrew Cuomo, a quien ya había superado en la interna demócrata.

Con solo 34 años, Mamdani canalizó el respaldo popular mediante un estilo informal, fuerte presencia en redes sociales y una intensa campaña de contacto directo.

RELACIONADO

Su ascenso provocó una reacción virulenta del presidente Donald Trump, quien lo calificó de “enemigo de los judíos” y atacó a sus votantes desde Truth Social, donde también intentó minimizar el revés republicano tras conocerse los resultados.

El ascenso improbable de Mamdani destaca el debate dentro del Partido Demócrata sobre un futuro centrista o izquierdista, con algunas figuras nacionales prominentes ofreciendo solo respaldos tibios a Mamdani antes de las votaciones.

