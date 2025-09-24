Shock mundial: murió una reconocida influencer que tan solo tenía 14 años

Los internautas de las redes sociales se encuentran devastados debido a que se confirmó la muerte de una reconocida influencer que tan solo tenía 14 años.

Zuza Beine, la adolescente que era oriunda de Wisconsin, Estados Unidos, tenía dos millones de seguidores en Instagram y subía contenido relacionado con la leucemia mieloide aguda, la enfermedad que padecía desde sus 3 años, falleció el pasado 22 de septiembre de 2025.

A través de un desgarrador mensaje, la noticia fue informada por sus familiares en las redes sociales de la joven influencer.

Así fue como los familiares de Zuza Beine, la reconocida influencer que tenía 14 años, confirmaron su muerte

El 23 de septiembre de 2025, los seres queridos de Zuza Beine redactaron un comunicado en el que expresaron que sus corazones están totalmente desgarrados y en el que detallaron que se sienten orgullosos de la manera en la que la joven afrontó la vida.

"Es con los corazones rotos que compartimos que Zuza murió ayer (22 de septiembre) por la mañana. Vivió 11 de sus 14 años con un cáncer implacable y su ser nos cambió para siempre, al igual que su muerte", comenzaron escribiendo sus familiares.

"No es coincidencia para nosotros que el último video que hizo capture lo agradecida que estaba. Fue un testimonio de una vida llena de belleza y sufrimiento. Más que nada, ella quería ser una niña normal y sana, pero lo que hizo su vida tan hermosa fue cómo aprendió a enfrentar las circunstancias más difíciles, como su enfermedad, y aun así vivir plenamente", añadieron.

Los seguidores de Zuza Beine, la reconocida influencer de 14 años, han escrito múltiples mensajes de luto tras su muerte

Tras el comunicado de la familia de Zuza Beine, sus seguidores también han afirmado que sus corazones están rotos.

"Descansa en paz, hermosa Zuza", "oraciones y mucho amor para la familia", "esto es absolutamente desgarrador", "te vamos a extrañar mucho", "tú fuiste inspiración", "te amamos para siempre" y "hemos perdido un alma hermosa", han sido alguno de los mensajes escritos en redes sociales.