Dolor: murió una querida actriz que tan solo tenía 28 años

El mundo del entretenimiento, especialmente en el área del teatro, se encuentra de luto debido a que falleció uno de sus grandes talentos.

Marissa Lemos, que nació en Atenas, Grecia, pero vivió la mayor parte de su vida en Londres, partió de este mundo terrenal a sus 28 años.

El deceso ocurrió el pasado 11 de septiembre, mientras que la querida actriz que participó en obras como 'Romeo y Julieta' se encontraba en su casa.

¿Cuál fue la causa de la muerte de la actriz Marissa Lemos?

La madre de la actriz Marissa Lemos, en unas declaraciones que le concedió a la revista People, confirmó la muerte de su hija.

Además, por ahora, se ha conocido que lo que pasó fue que Marissa Lemos sufrió un choque tóxico severo tras una picadura de un insecto.

La actriz asistió a una entidad hospitalaria después de que comenzó a sentirse mal, pero los especialistas consideraron que podía recuperarse en su casa con medicamentos.

No obstante, a pesar de que ella inició a tomarse los antibióticos de inmediato, se quedó sin signos vitales dentro de su casa.

Es así como, a pesar de que hay indicios de un diagnóstico, los familiares les solicitaron a las autoridades correspondientes que se realice una autopsia.

Marissa Lemos había enfrentado al cáncer

En medio de esta difícil coyuntura, la madre de la actriz Marissa Lemos indicó que su hija fue muy valiente en vida y que, incluso, había superado un cáncer de mama.

Por lo tanto, debido a la mejoría que había tenido la actriz en el último tiempo, su repentina partida dejó en shock a sus familiares, amigos y seguidores.

Entre los síntomas que se ha reportado que padeció Marissa Lemos tras la picadura del insecto no solo se ha especificado la picazón intensa, sino que también los mareos constantes y la fiebre.