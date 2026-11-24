Un nuevo caso por presunto títulos falos involucra a la representante a la Cámara por Bogotá, Claudia Romero Nader, sobre quien existen cuestionamientos relacionados con sus documentos de formación académica.

Las denuncias surgieron luego de que se conociera que en la hoja de vida de la congresista figuraba como egresada de Administración de Empresas de la Universidad Javeriana. Además, Noticias RCN conoció un supuesto diploma de esa carrera que, junto con otros documentos, reposa en los archivos de la Cámara de Representantes.

Sin embargo, la universidad certificó que Romero no aparece en sus registros académicos. Frente a esta situación, la congresista aseguró que nunca cursó esa carrera en la institución y que tampoco ha afirmado tener un título expedido por ella.

Corte Suprema ya tiene las tres indagaciones por los presunto títulos falsos

Noticias RCN conoció que las tres indagaciones relacionadas con los presuntos títulos falsos de Claudia Romero ya están en poder de la Corte Suprema de Justicia.

Por reparto, el expediente quedó a cargo de la magistrada Susana Quiroz, quien también tiene bajo su conocimiento otra indagación relacionada con la representante Verónica Estrada.

De esta manera, el alto tribunal tendrá que conocer las actuaciones relacionadas con los cuestionamientos sobre los documentos académicos de Romero.

¿Qué documentos están bajo cuestionamiento?

Uno de los principales puntos de controversia es el supuesto diploma de Administración de Empresas de la Universidad Javeriana. Según la información conocida por Noticias RCN, el documento fue entregado a la Comisión de Acreditaciones de la Cámara de Representantes y permanece en los archivos de esa corporación.

La propia universidad confirmó que la congresista no aparece en los registros de sus sedes de Bogotá ni de Cali, por lo que no figura como estudiante ni como egresada de Administración de Empresas.

Tras conocerse esta información, Romero se pronunció y negó cualquier vínculo académico con esa institución.

Nunca cursé Administración de Empresas en esa universidad ni he afirmado tener título de esa institución.

La representante también aseguró que lo que busca es que se investigue por qué está circulando un diploma que la relaciona con la Javeriana.

También hay cuestionamientos por su título de bachiller

A las dudas sobre el supuesto título universitario se sumaron señalamientos relacionados con el diploma de bachiller de la congresista.

La Red de Veedurías anunció que denunciaría a Romero ante la Corte Suprema de Justicia por presuntas inconsistencias en ese documento.

Pablo Bustos, presidente de la organización, cuestionó la fecha de graduación que aparece en el diploma y señaló:

De acuerdo con el diploma de bachiller, se había graduado en el año 1998, es decir, a la edad de nueve años, como quien dice, empezó a estudiar dos años antes de que naciera.

Este señalamiento se suma a las dudas sobre la documentación académica que habría sido entregada ante la Cámara de Representantes.