El crédito que transforma y reconstruye vidas

Cuando hablamos de cifras, tasas y desembolsos, a veces olvidamos que detrás de cada peso hay un sueño, una familia y un motor incansable que impulsa nuestra región. Recientemente, el Centro de Estudios de la Empresa Micro (CEM) reveló su boletín de 2026 analizando el comportamiento del microcrédito en el Valle de Aburrá. Y aunque los números muestran una realidad estructural compleja, son los rostros de los emprendedores los que verdaderamente nos marcan el camino.

Pensemos en Roberto Correa. Hace 15 años llegó a un terreno en una ladera de Girardota que muchos habrían visto como un problema. Sin haber pasado por una escuela tradicional y con la experiencia que le dio la calle y el trabajo desde los 17 años, Roberto recicló llantas de Medellín para levantar los muros de contención de su sueño. Hoy, ese terreno es la Finca Las Llantas, un complejo recreativo con piscina y apartamentos que recibe a 60 personas y genera empleo local. Su secreto ha sido la visión y el respaldo de 19 créditos consecutivos otorgados por Interactuar a lo largo de más de 20 años. Como evidencia su caso, la financiación constante es lo que realmente edifica proyectos sólidos a largo plazo.

O miremos hacia Medellín, donde Ángela María Jaramillo nos enseña el enorme valor de empezar de nuevo. Tras cerrar una exitosa fábrica de helados en Jardín, llegó a la ciudad para trabajar como empleada en una tienda agropecuaria, la cual terminó comprando ese mismo año. Cuando quiso adquirir un local para montar un consultorio, la banca tradicional le cerró las puertas argumentando una supuesta falta de capacidad de pago. Pero el financiamiento ágil le demostró lo contrario; al buscar a Interactuar, en solo ocho días logró adquirir la propiedad. Actualmente, su Veterinaria integra consultorio y tienda, generando ocho puestos de trabajo formales. Y su visión no se detiene: Ángela ahora sueña con crear una fundación de prótesis, inspirada en su propia experiencia de movilidad reducida, para seguir ayudando a otros.

Estas historias de tenacidad contrastan fuertemente con la radiografía financiera del Valle de Aburrá. Durante 2025, el mercado del microcrédito desembolsó 809.041 millones de pesos, lo que representa un crecimiento del 18,9 % frente al año anterior. Sin embargo, el sistema atendió a menos personas: el número de clientes activos sufrió una contracción del 11,8 %, cerrando en 1.035.054. ¿Qué nos dice esto? Que estamos frente a un desafío como región y es que el mercado crediticio tradicional se volvió más selectivo, concentrando el capital en unidades de negocio ya consolidadas y dejando con menos opciones de apalancamiento a la base de la pirámide, que es justamente la que más necesita ese impulso para fortalecer su capacidad instalada y crecer.

A pesar del alto cumplimiento en los pagos, el 46 % de los empresarios de la micro afirman que un acceso adecuado al crédito es la principal herramienta que necesitan para formalizar sus negocios. Como señala el Centro de Estudios de la Empresa Micro, CEM, resulta imperativo diseñar mecanismos de financiación más sencillos y accesibles.

Si no apoyamos a quienes ven oportunidades donde otros ven barreras, limitamos nuestro propio progreso. Necesitamos revisar la forma en que los empresarios acceden al microcrédito productivo. Porque cuando acompañamos el capital con confianza, agilidad y educación, logramos que nuestra gente sea, como dice Roberto, verdaderamente imparable.