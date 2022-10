Un biólogo en Asofondos

El sábado 22 de octubre se realizó un taller sobre pensiones, organizado por Asofondos, en donde se discutió sobre los desafíos que enfrenta el sistema pensional en Colombia. Allí, en medio de economistas, financieros, administradores, abogados, politólogos y periodistas, se encontraba, quizás, la persona más inesperada en un evento de estos: un biólogo. Y ¿qué hace un biólogo en una discusión sobre pensiones? La verdad, ni los mismos organizadores lo sabían.

Fui invitado al evento como cofundador de ProCentrismo, una iniciativa que busca incidir en la construcción de políticas públicas desde una perspectiva pragmática, sensata, desideologizada y basada en la ciencia, la evidencia y los datos; con el objetivo de que se den soluciones reales a los problemas que enfrenta la sociedad colombiana. Como asistente a este evento (y no experto en el tema), me atrevo a hacer algunas consideraciones sobre lo poco que he logrado entender de pensiones.

Lo primero que hay que hacer es desideologizar el debate pensional. Dejar a un lado la creencia de que es de derecha apoyar el régimen de ahorro individual (AFP) y de izquierda respaldar el sistema de reparto (Colpensiones). Es absurdo que se juegue con el futuro de las personas solo por una cuestión política, pues es claro que las particularidades de cada usuario (edad, semanas cotizadas, ingresos, etc.) son las que determinan la conveniencia de afiliarse a uno u otro sistema. Por esto hay que detener esas campañas irracionales que promueven los traslados “porque sí”, que perjudican a la gente menos informada, que somos la inmensa mayoría de colombianos.

Por otro lado, se sabe que la reforma pensional debe hacerse de manera urgente. Ya es hora de que el Estado le haga frente a esta bomba de tiempo y formule un sistema que resuelva los problemas estructurales actuales. El debate entre los actores debe partir del objetivo de la reforma: la necesidad de pensionar a una mayor cantidad de personas y resolver el déficit fiscal que existe en el sistema público. Para ello, se debe partir de los puntos en los que hay consenso: es indeseable que exista competencia entre los dos sistemas. Es inaudito que solo una de cada cuatro personas se pensione. Es regresivo que en el sistema público las pensiones altas sean las más subsidiadas. Es insostenible que se destinen 15 billones anuales (1.2% del PIB) para financiar el sistema público y es necesario que el sistema privado pensione con un monto mayor, especialmente a las personas con ingresos más altos.

Varias propuestas se han hecho recientemente, siendo la más discutida (y la propuesta del gobierno) la de crear un sistema de pilares que busca que las cotizaciones de personas con ingresos de 1, 2, 3 y hasta 4 salarios mínimos se destinen a Colpensiones, y el excedente pueda realizarse en un fondo privado. En el evento, el presidente de Asofondos presentó una propuesta amplia que incluye medidas como la creación de un fondo soberano que financie un ingreso básico a los adultos mayores. Otra propuesta es la de transitar Colpensiones hacia un sistema de ahorro y se subsidie a quienes más lo necesitan. Lo importante es analizar objetivamente el impacto de las propuestas y con ello llegar a construir la alternativa que más beneficie a los colombianos.

Esa es una discusión que debe involucrar a los actores del sistema, a los políticos y a los académicos, pero es necesario que los protagonistas del debate (Gobierno/Colpensiones y Administradoras) dejen a un lado las prevenciones, desistan de lanzarse acusaciones, y, con propuestas viables y sensatas soportadas en datos y evidencia, centren la discusión en lo realmente importante: las personas y la sostenibilidad fiscal del sistema pensional. Con una proyección de 15 millones de adultos mayores para 2050 y un déficit creciente en Colpensiones, es imperante que se resuelva este problema para evitar una crisis social.

Por último, es necesario combatir a los activistas de la indignación que, por un pago o por una agenda política, difunden mensajes sesgados a favor o en contra de un sistema, buscando influir, deshonestamente, en las decisiones de las personas. Se debe hacer pedagogía sobre el sistema pensional para que, incluso, un biólogo lo entienda y pueda hablar sobre el tema con conocimiento, reconociendo la existencia de una crisis y la urgencia de hacer una reforma adecuada.

Juan David Aristizábal - @juandaris