Ranking reveló que 26 clínicas de Colombia están entre las mejores de Latinoamérica: estas son las más destacadas

El país se posicionó en el ranking internacional con 26 instituciones hospitalarias destacadas.

septiembre 23 de 2025
08:28 p. m.
El sistema de salud en Colombia atraviesa una coyuntura marcada por dificultades financieras, problemas de acceso y múltiples reclamos ciudadanos por la atención.

Sin embargo, en contraste con este panorama, el país recibió una noticia que resalta la calidad de parte de sus instituciones médicas.

De acuerdo con un ranking especializado que mide la excelencia hospitalaria en Latinoamérica desde hace más de 25 años, Colombia logró ubicar 26 clínicas y hospitales entre los mejores de la región.

Estas son las clínicas más destacadas de Colombia

El listado reconoció a la Fundación Santa Fe de Bogotá como la clínica más destacada del país y la tercera mejor de toda Latinoamérica. La institución se consolidó como un referente en diversas áreas médicas y en gestión hospitalaria.

Por su parte, la Fundación Cardioinfantil ocupó el segundo lugar en cardiología y se llevó el primer puesto en sostenibilidad dentro del continente.

Su director ejecutivo, Juan Gabriel Cendales, recalcó:

Aquí estamos y aquí nos vamos a quedar, aquí vamos a entregar esa mejor medicina. Hay unas limitaciones y unas barreras de acceso, pero eso se va a ir mejorando.

En oncología, la Fundación Valle de Lili fue reconocida en el segundo puesto, mientras que en resultados clínicos, la Clínica Los Nogales alcanzó el primer lugar en toda Latinoamérica.

Clínicas Colsanitas entre el ranking de las mejores

Además, este año marcó un hecho sin precedentes para Clínicas Colsanitas, pues siete de sus instituciones fueron incluidas en el ranking.

En total, Colombia se posiciona como uno de los líderes regionales en la calidad de sus servicios hospitalarios, con instituciones que no solo alcanzan altos estándares clínicos, sino que también logran avances en sostenibilidad, innovación y gestión en salud.

Cabe mencionar que, el informe fue elaborado por una firma internacional que lleva más de 25 años evaluando la calidad hospitalaria en Latinoamérica.

