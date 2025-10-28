¿A qué edad el cerebro humano alcanza su máximo rendimiento?

El cerebro humano pasa por distintas etapas de desarrollo y deterioro a lo largo de la vida, pero varios estudios científicos han identificado una franja de edad en la que alcanza su máximo rendimiento.

Según una investigación publicada por la revista Nature Communications y realizada por la Universidad Humboldt de Berlín, el punto más alto de capacidad cognitiva se da, en promedio, entre los 30 y 40 años, aunque depende del tipo de habilidad mental que se analice.

El estudio evaluó más de un millón de personas a través de tareas que medían rapidez de reacción, memoria y razonamiento.

Los resultados mostraron que, mientras la velocidad de procesamiento mental suele alcanzar su pico hacia los 20 años, la toma de decisiones, la planificación y el manejo de información compleja mejoran con la edad, alcanzando su máximo rendimiento cerebral en torno a los 35 años.

¿Qué determina cuándo el cerebro humano alcanza su máximo rendimiento?

Los científicos explican que las diferentes áreas del cerebro no maduran al mismo tiempo. De acuerdo con la doctora Valorie Salimpoor, neurocientífica de la Universidad de Toronto, el córtex prefrontal es clave para el pensamiento crítico y la resolución de problemas continúa desarrollándose hasta pasados los 25 años.

A partir de ahí, las conexiones neuronales se fortalecen, lo que mejora el razonamiento y la memoria a largo plazo.

Por otro lado, un informe del Massachusetts Institute of Technology (MIT) señala que las habilidades lingüísticas, la empatía y la comprensión emocional alcanzan su punto más alto después de los 40 años.

Esto se debe a la acumulación de experiencias y al aprendizaje continuo, factores que compensan la disminución natural de la velocidad de procesamiento.

¿Cómo mantener el máximo rendimiento del cerebro humano por más tiempo?

Los expertos recomiendan adoptar hábitos que protejan la salud cerebral. Dormir bien, realizar actividad física regular y mantener una dieta equilibrada rica en ácidos grasos omega-3, antioxidantes y frutas ayudan a conservar las neuronas activas.

Además, practicar la lectura, aprender idiomas y resolver ejercicios mentales estimula la plasticidad cerebral, retrasando el deterioro cognitivo.

De esta manera, aunque el cerebro humano alcanza su máximo rendimiento entre los 30 y 40 años, su vitalidad depende en gran medida del estilo de vida. La mente puede seguir siendo ágil y creativa a cualquier edad si se le brinda el cuidado y la estimulación adecuados.