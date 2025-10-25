CANAL RCN
Salud y Bienestar

¿Qué hacer si se consume alcohol adulterado, según los consejos de expertos?

Según los especialistas, no hay que esperar a que todos los síntomas se presenten ya que las consecuencias podrían ser mortales.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

octubre 25 de 2025
04:52 p. m.
La intoxicación por alcohol es una consecuencia grave y se presenta a raíz del consumo excesivo de alcohol en un corto periodo de tiempo. Algunas de sus consecuencias son afectaciones en la respiración, la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal, el reflejo nauseoso, estado de coma o muerte.

¿Cuáles son los síntomas de consumir alcohol adulterado?

Según Mayo Clinic, los síntomas de la intoxicación alcohólica incluyen confusión, vómitos, convulsiones, respiración lenta, respiración irregular, piel azulada, temperatura baja, dificultad para permanecer consciente. Así mismo, los especialistas afirman que de tener algunos de estos se debe consultar, de manera inmediata, a un especialista.

Los expertos manifestaron algunas sugerencias para saber actuar ante estos casos. Algunas de las recomendaciones insisten en no dejar sola a una persona que se encuentra alcoholizada ya que, a raíz de las afectaciones en el reflejo nauseoso, las personas afectadas pueden atragantarse con el vómito.

De igual manera, quien se encuentre trasbocando debe mantenerse sentado y despierto para evitar asfixia.

Causas de la intoxicación por alcohol

El alcohol etílico también se puede encontrar en enjuagues bucales, extractos para cocinar, medicamentos y otros productos de uso doméstico. Otras formas de intoxicación provienen del alcohol isopropílico, metanol y etilenglicol.

Tiempo para la intoxicación

Según Mayo Clinic, el alcohol suele absorberse más rápido que los alimentos por lo que, mientras más se beba, mayor será el riesgo de intoxicación. Algunos factores de riesgo son la estatura, el peso, enfermedades que alteren la forma en que el cuerpo procesa el alcohol, si se consumieron alimentos antes, velocidad en la que se consume el alcohol y la forma con la que el cuerpo procesa esta sustancia.

Dentro de las complicaciones que se pueden presentar está el ahogo, la interrupción de la respiración, pérdida grave de líquidos, convulsiones, hipotermia, daño cerebral y muerte.

