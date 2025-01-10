¿El abuso de medicamentos puede dañar el hígado y los riñones de forma crónica?

El acceso a medicamentos de venta libre ha simplificado el manejo de síntomas comunes como el dolor de cabeza o la fiebre.

Sin embargo, esta facilidad es un arma de doble filo: la automedicación y el abuso de medicamentos representan una amenaza silenciosa, pero grave, para dos órganos vitales: el hígado y los riñones.

Expertos en salud y estudios clínicos advierten que la ingesta prolongada o en dosis excesivas de ciertos fármacos puede conducir a daño hepático o incluso a una insuficiencia renal crónica.

¿Por qué abusar de los medicamentos es malo para el hígado y los riñones?

La razón es simple y está ligada a la fisiología. El hígado es el principal centro de procesamiento del cuerpo, encargado de metabolizar (descomponer) los medicamentos.

Los riñones, por su parte, se encargan de filtrar y eliminar los desechos y los metabolitos (productos de la descomposición) del organismo. Cuando estos órganos se sobrecargan, la acumulación de sustancias tóxicas puede causar lesiones directas, inflamación o necrosis (muerte celular).

¿Qué medicamentos son los más agresivos para el hígado y los riñones?

Entre ellos destacan los medicamentos de venta libre más consumidos. El paracetamol (o acetaminofeno) es uno de los analgésicos más seguros si se utiliza en dosis terapéuticas.

Sin embargo, una sobredosis que puede ser accidental si se combinan varios medicamentos que lo contienen es la causa más común de insuficiencia hepática aguda en muchos países, según reporta la Mayo Clinic.

Cuando se consume en cantidades masivas, el hígado no puede depurar los productos tóxicos generados, provocando un daño severo.

De hecho, aunque menos común, la insuficiencia renal aguda también puede presentarse tras una intoxicación grave por paracetamol, a veces incluso en ausencia de daño hepático fulminante, como señalan estudios publicados en la revista Nefrología.

Otra clase de fármacos de alto riesgo son los Antiinflamatorios No Esteroideos (AINES), como el ibuprofeno, naproxeno o diclofenaco.

MedlinePlus indica que el uso crónico o excesivo de AINES puede provocar nefropatía por analgésicos, que es el daño a los riñones.

Esto ocurre porque estos medicamentos pueden reducir el flujo sanguíneo renal, lo que, si se mantiene en el tiempo, puede derivar en una enfermedad renal crónica o insuficiencia renal, especialmente en pacientes que ya tienen factores de riesgo.

¿Cómo proteger al hígado y a los riñones del abuso de medicamentos?

La medida más efectiva es la prevención y la educación. Los especialistas, incluyendo médicos internistas del Centro Médico ABC, insisten en la importancia de no automedicarse y limitar el uso de cualquier medicamento sea recetado o de venta libre al tiempo estricto recomendado por un profesional de la salud.

Es vital revisar siempre la etiqueta de los medicamentos combinados para no exceder las dosis máximas diarias.

Por ejemplo, la dosis máxima recomendada para el paracetamol en adultos es de aproximadamente 3,250 a 4,000 miligramos (mg) al día.

Además, el riesgo de toxicidad hepática aumenta exponencialmente si el consumo del fármaco se combina con la ingesta habitual de alcohol.

Si existe sospecha de un trastorno hepático o renal preexistente, la persona debe consultar con su médico antes de iniciar cualquier tratamiento farmacológico, asegurándose de que el beneficio supere el riesgo.

La suspensión temprana del medicamento responsable es, en muchos casos, suficiente para que la función hepática se recupere en cuestión de días o semanas.