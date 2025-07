Adulto mayor con discapacidad visual enfrenta crisis por falta de medicamentos cardíacos

La crisis de escasez de medicamentos en Colombia está afectando severamente a pacientes vulnerables, como es el caso de Baudilio Pedraza, un adulto mayor con discapacidad visual en Tunja.

Pedraza, quien sufrió un infarto hace tres años, depende del Entresto, un medicamento crucial para reducir el riesgo de muerte y hospitalización por insuficiencia cardíaca.

Desde hace casi tres meses, este hombre se enfrenta a una odisea semanal para obtener sus medicamentos vitales.

“Hay que hacer tres filas prácticamente para que le entreguen los medicamentos o para que le digan en forma definitiva que no han llegado”, explica el paciente.

La situación se complica aún más debido a su pérdida de visión, lo que le obliga a buscar un acompañante cada semana para guiarlo hasta la farmacia.

“He tenido que comprar, pero todas las veces no tiene uno el dinero para comprarlo e igual porque tiene uno que pedirle el favor a un amigo que me acompañe a ir a reclamar los medicamentos, durar un tiempo, esperar para que le digan a uno que no, que no hay”, añadió Baudilio.

Adulto mayor podría presentar afectaciones de salud por falta de medicamentos

El impacto económico de esta crisis es significativo para Pedraza y su familia. Mensualmente, él y sus hijas deben destinar cerca de 600.000 pesos para comprar medicamentos para la atención y el corazón.

La situación de Baudilio Pedraza no es un caso aislado. Cientos de pacientes en Colombia están viviendo momentos muy difíciles debido a la falta de medicamentos esenciales.

Esta crisis no solo afecta la salud física de los pacientes, sino que también genera un estrés emocional y financiero considerable en las familias afectadas.