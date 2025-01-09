¿Necesita el carné internacional de fiebre amarilla? Conozca el listado de países que lo solicitan

Viajar al exterior implica prepararse no solo en aspectos logísticos, sino también en el cumplimiento de medidas de salud pública. Una de las más relevantes es la presentación del Carné Internacional de Vacunación contra la Fiebre Amarilla, documento de color amarillo reconocido a nivel mundial.

Países que solicitan el carné internacional de fiebre amarilla

La exigencia del carné no es universal, pero hay múltiples casos en diferentes regiones del mundo y varios países son de alto atractivo turístico para los colombianos.

América Latina: Brasil, Panamá, Perú, Costa Rica, Belice, Honduras, Guatemala y El Salvador.

Brasil, Panamá, Perú, Costa Rica, Belice, Honduras, Guatemala y El Salvador. Islas del Caribe: Jamaica, Trinidad y Tobago, Barbados, Dominica, Granada, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Aruba y República Dominicana.

Jamaica, Trinidad y Tobago, Barbados, Dominica, Granada, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Aruba y República Dominicana. Oceanía: Australia.

Australia. África: Angola, Benín, Burkina Faso, Burundi, Camerún, República Centroafricana, Congo, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Gabón, Ghana, Guinea-Bissau, Mali, Níger, Sierra Leona, Sudán, Sudán del Sur, Somalia, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabue, entre otros países del continente africano.

Angola, Benín, Burkina Faso, Burundi, Camerún, República Centroafricana, Congo, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Gabón, Ghana, Guinea-Bissau, Mali, Níger, Sierra Leona, Sudán, Sudán del Sur, Somalia, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabue, entre otros países del continente africano. Asia: India, Singapur, Tailandia, China, Malasia, Camboya, Filipinas, Vietnam, Bangladesh, Myanmar y Sri Lanka.

En contraste, naciones como Estados Unidos, Canadá o la mayoría de los países europeos no lo solicitan. Sin embargo, cada Estado conserva autonomía para modificar sus requisitos sanitarios en cualquier momento. Por ello, se recomienda verificar constantemente en fuentes oficiales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Ministerio de Salud de Colombia o las secretarías de salud locales.

Vacunación y plazos de validez

La vacuna contra la fiebre amarilla debe aplicarse como mínimo 10 días antes del viaje, tiempo necesario para que el organismo genere la protección efectiva y para que el documento sea válido ante autoridades migratorias.

Cuando la persona vacunada no tiene previsto viajar al extranjero, se le entrega únicamente el Carné Nacional de Vacunación, de color blanco. Este documento es válido dentro del territorio colombiano y resulta indispensable para quienes se desplazan a departamentos como Putumayo, Huila o Tolima, donde el virus circula de manera activa.