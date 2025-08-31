Estudio sugiere que las dietas ricas en potasio podrían reducir riesgos de insuficiencia cardíaca

Comer alimentos ricos en potasio podría reducir el riesgo de padecer problemas cardíacos, hospitalización y muerte, según una investigación.

El potasio ha sido ampliamente asociado con la función cardíaca, por lo que el estudio detalla que el bajo nivel de este mineral aumenta el riesgo de arritmias e incluso la muerte.

Potasio e insuficiencia cardíaca

Según una investigación, los especialistas propusieron que estos alimentos podrían reducir los riesgos de padecer este tipo de enfermedades. Henning Bundgaard, el autor principal del estudio, explicó que el cuerpo de las personas se ha acostumbrado a consumir dietas más ricas en sodio y pobres en potasio, por lo que esto representa importantes efectos negativos para la salud.

En el ensayo, participaron cerca de 1.200 pacientes con desfibriladores cardioversores implantables que recibieron asesorías especializadas para consumir dietas ricas en niveles de potasio. Algunos de los alimentos que consumieron corresponden a diferentes verduras como remolacha blanca, remolacha agria, repollo, entre otros.

Después se lograron medir los niveles de potasio en la sangre, por lo que se registró una reducción de un 24% en los riesgos de padecer enfermedades cardiacas, hospitalizaciones por las mismas causas y muerte.

“Desde una perspectiva más amplia, podemos afirmar que una mayor ingesta dietética de potasio podría beneficiar no solo a los pacientes con enfermedades cardíacas, sino probablemente a todos nosotros, por lo que tal vez todos deberíamos reducir el sodio y aumentar el contenido de potasio en nuestros alimentos”, explicó el especialista.

RELACIONADO Científicos revelan hábitos que podrían hacer más felices a los jóvenes

Fuentes de potasio en la alimentación

Según la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la falta de potasio es un gran problema dietético, ya que un tercio de los adolescentes y una cuarta parte de los adultos en el Reino Unido corren el riesgo de presentar deficiencias de potasio.

Así mismo, explicaron que la ingesta de dicho mineral se puede llevar a cabo por medio del consumo de frutas, verduras, pescado, el zumo de las frutas, espinacas, habas, papas saladas, yogur, plátano y atún.