¿Cómo neutralizar el ácido de los alimentos de mayor consumo diario?

Los alimentos con acidez suelen asociarse con cítricos comunes, dentro de las dietas diarias, como el limón y las naranjas. Sin embargo, los especialistas han revelado un listado de alimentos que, a diferencia de lo que se cree, contienen un mayor nivel de acidez.

Alimentos con mayor porcentaje de acidez

La tabla de Carga Ácida Potencial Renal, publicada en 1995 por el Journal of the American Dietetic Association, estima que la cantidad de sustancias ácidas o alcalinas que se producen después de consumir 100 gramos de diferentes alimentos.

En este orden, de mayor a menor cantidad de acidez, los alimentos que más generan estas sustancias son: gelatina, queso parmesano, queso cheddar, huevos duros, tahini, gambas, carnes y mejillones.

Según Beverley Beynon-Cobb, dietista especializada e investigadora del University Hospitals Coventry & Warwickshire NHS Trust, el jugo de limón no aumenta la carga ácida dentro de las dietas ya que el ácido cítrico se metaboliza como una sustancia alcalina.

Por esto, algunos de los alimentos que se han convertido en una de las mayores fuentes de acidez son las proteínas animales, la sal añadida y los alimentos ultraprocesados.

Diferentes investigaciones han asociado las altas cargas ácidas con diferentes afecciones crónicas como diabetes tipo 2, hipertensión, enfermedades hepáticas, cardiovasculares, cáncer, ansiedad y depresión.

RELACIONADO Novedoso medicamento podría disminuir los sofocos a causa de la menopausia

¿Cómo se pueden neutralizar los ácidos de la dieta?

Según Hanna Kahleova, científica nutricionista del Comité de Médicos por una Medicina Responsable, el mayor impacto de consumir un nivel alto de ácidos lo recibe directamente los riñones.

“Cuando se consumen muchos ácidos en la dieta, se supone que los riñones trabajan a un ritmo alarmante. Cuando están sobrecargados, es posible que no sean tan eficaces para resolver otros problemas”, explicó.

Por esto, parte de las recomendaciones para neutralizar los ácidos, generados por ciertos alimentos, consiste en aumentar una dieta rica en frutas y verduras, especialmente de hoja verde, pues estos alimentos son ricos en potasio que, al metabolizarse, producen bicarbonato. Este último se convierte en una sustancia alcalina que los riñones pueden utilizar.