Novedoso medicamento podría disminuir los sofocos a causa de la menopausia

La menopausia es la interrupción definitiva de la menstruación y se diagnostica luego de su ausencia por 12 meses. Esta puede ocurrir entre los 40 y 50 años, pero la edad promedio es de 51 años en Estados Unidos.

Aunque la menopausia es un proceso natural, se pueden presentar diferentes síntomas como sofocos, síntomas físicos y emocionales. Aunque existe una gran variedad de tratamientos, la FDA aprobó recientemente un tratamiento sin hormonas.

Tratamiento sin hormonas para la menopausia

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos aprobó una pastilla, de toma diaria, que funciona sin hormonas para tratar diferentes síntomas propios de la menopausia como los sofocos severos en mujeres.

El funcionamiento de este medicamento se da a raíz de que este bloquea los químicos cerebrales responsables de los sofocos y sudores nocturnos.

“Esta aprobación de la FDA representa un paso audaz hacia adelante: nuestro primer tratamiento sin hormonas para aliviar los síntomas vasomotores de la menopausia”, dijo Christine Roth, vicepresidenta ejecutiva de estrategia global de productos y comercialización de Bayer.

El estudio investigó a 628 mujeres posmenopáusicas que tomaron el medicamento por un periodo de 12 semanas. Al paso de este tiempo, se encontró una reducción de más del 73% en la frecuencia de sus síntomas vasomotores.

“Para quienes lidian con síntomas vasomotores moderados a severos debido a la menopausia, las opciones de tratamiento han sido limitadas, especialmente para quienes no pueden o eligen no someterse a terapia hormonal”, explicó la doctora JoAnn Pinkerton, directora de salud en la mediana edad de UVA Health y directora ejecutiva emérita de la North American Menopause Society en un comunicado.

¿Qué hacer ante estos sofocos?

Antes de hacer uso de cualquier tratamiento, los expertos aconsejaron realizar diferentes cambios en el estilo de vida como usar prendas holgadas, evitar el consumo de alcohol, comidas picantes, cafeínas, mantener un peso saludable, dejar de fumar, entre otras recomendaciones.