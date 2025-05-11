CANAL RCN
Salud y Bienestar

Novedoso medicamento podría disminuir los sofocos a causa de la menopausia

La pastilla, que funciona sin hormonas, fue aprobada por la Administración de Medicamentos de Estados Unidos.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

noviembre 05 de 2025
01:46 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La menopausia es la interrupción definitiva de la menstruación y se diagnostica luego de su ausencia por 12 meses. Esta puede ocurrir entre los 40 y 50 años, pero la edad promedio es de 51 años en Estados Unidos.

Aunque la menopausia es un proceso natural, se pueden presentar diferentes síntomas como sofocos, síntomas físicos y emocionales. Aunque existe una gran variedad de tratamientos, la FDA aprobó recientemente un tratamiento sin hormonas.

Estudio refuerza interés sobre las vacunas contra el Covid en niños y adolescentes
RELACIONADO

Estudio refuerza interés sobre las vacunas contra el Covid en niños y adolescentes

Tratamiento sin hormonas para la menopausia

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos aprobó una pastilla, de toma diaria, que funciona sin hormonas para tratar diferentes síntomas propios de la menopausia como los sofocos severos en mujeres.

El funcionamiento de este medicamento se da a raíz de que este bloquea los químicos cerebrales responsables de los sofocos y sudores nocturnos.

“Esta aprobación de la FDA representa un paso audaz hacia adelante: nuestro primer tratamiento sin hormonas para aliviar los síntomas vasomotores de la menopausia”, dijo Christine Roth, vicepresidenta ejecutiva de estrategia global de productos y comercialización de Bayer.

El estudio investigó a 628 mujeres posmenopáusicas que tomaron el medicamento por un periodo de 12 semanas. Al paso de este tiempo, se encontró una reducción de más del 73% en la frecuencia de sus síntomas vasomotores.

“Para quienes lidian con síntomas vasomotores moderados a severos debido a la menopausia, las opciones de tratamiento han sido limitadas, especialmente para quienes no pueden o eligen no someterse a terapia hormonal”, explicó la doctora JoAnn Pinkerton, directora de salud en la mediana edad de UVA Health y directora ejecutiva emérita de la North American Menopause Society en un comunicado.

Psoriasis: la enfermedad poco conocida que afecta a cientos y deja secuelas importantes
RELACIONADO

Psoriasis: la enfermedad poco conocida que afecta a cientos y deja secuelas importantes

¿Qué hacer ante estos sofocos?

Antes de hacer uso de cualquier tratamiento, los expertos aconsejaron realizar diferentes cambios en el estilo de vida como usar prendas holgadas, evitar el consumo de alcohol, comidas picantes, cafeínas, mantener un peso saludable, dejar de fumar, entre otras recomendaciones.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Enfermedades

Estudio refuerza interés sobre las vacunas contra el Covid en niños y adolescentes

Enfermedades

Psoriasis: la enfermedad poco conocida que afecta a cientos y deja secuelas importantes

Alimentos

¿Por qué los expertos recomiendan la manzana verde como escudo anti-enfermedades?

Otras Noticias

WhatsApp

Así se puede instalar WhatsApp en el Apple Watch: paso a paso para activarlo

La nueva app está disponible para los modelos Apple Watch Series 4 o posteriores que cuenten con watchOS 10.

Bogotá

“Botaba sangre por la nariz y la boca”: estremecedora confesión del amigo de Jaime Esteban Moreno

El testigo clave del caso reveló detalles desgarradores de cómo fue el ataque a golpes contra su mejor amigo.

Fútbol femenino

Selección Colombia de Creadoras de Contenido hará su presentación oficial con causa social en El Campín

Francia

Tragedia en Francia: sujeto arrolló a varias personas y dejó al menos cinco heridos

Turismo

Importante aerolínea lanza descuentos de hasta 70% en Colombia para viajar hasta mayo 2026