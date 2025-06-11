La mitad de los jóvenes ha hablado con una IA sobre su salud mental, según estudio

La inminente llegada de la inteligencia artificial a la vida de las personas ya no se resume en un único uso, pues estos asistentes virtuales han desarrollado un papel más importante al convertirse en consejeros sobre temas personales.

Una reciente investigación, realizada por el programa de psicología de la Universidad Manuela Beltrán, reveló que el 51% de los jóvenes consultan, o quieren consultar, a herramientas como ChatGPT o Gemini para hablar de su salud mental.

Jóvenes consultan a la IA sobre salud mental

Según los resultados, el 26% ya ha usado una IA para hablar de sus emociones, mientras otro 26% quiere hacerlo en el futuro. Esto significa que la mitad de los jóvenes está dispuesta a contarle sus problemas a una máquina.

“Los jóvenes están usando la IA para hablar de salud mental porque es accesible, permite una menor sensación de juicio y ofrece anonimato. Desde su percepción, es más económico consultar una inteligencia artificial que un profesional”, explicó el investigador Hans Acero, experto en Psicología.

Dentro de los resultados se encontraron algunas de las consultas que los jóvenes hacen con mayor recurrencia a la IA. Algunas de estas son: cómo reducir ansiedad en público, manejar tristeza o frustración académica, con un porcentaje de búsqueda del 19.2%, mejorar el sueño, relajación o autoestima, con un 15.7% y diferencias entre estrés, ansiedad, tristeza y nostalgia, con un 14.7%.

“Se está volviendo una herramienta que, para la gente, ofrece cercanía inmediata: no juzga, no cobra, no requiere citas. Por eso se amplía su uso para consultar directamente sobre emociones o situaciones de salud mental”, explicó Acero.

Aunque el 62% de los encuestados comprende que la IA no posee emociones, el 32% manifestó seguir los consejos dados “si tienen lógica”.

¿Por qué se elige la IA por encima de un psicólogo?

Aunque la mayoría de los jóvenes reconoce que una IA no puede “sentir” emociones, muchos igual la eligen antes que a un psicólogo. Las razones no tienen que ver con la calidad del acompañamiento, sino con la facilidad de acceso. Además, el 73% de quienes ya la usaron lo hicieron apenas 1 o 2 veces, como desahogo rápido.

Por esto, los expertos detectaron algunos de los mayores riesgos que el uso de estas herramientas, como reemplazo de especialistas, pueden generar. Varios de estos son: