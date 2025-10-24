CANAL RCN
Salud y Bienestar

Dormir mejor empieza en la mesa: estos son los alimentos que ayudan a conciliar el sueño

¿Problemas de insomnio? Estos son los alimentos que ayudan a conciliar el sueño de forma natural.

Alimentos que ayudan a conciliar el sueño
Foto: Freepik

Noticias RCN

octubre 24 de 2025
09:45 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un número creciente de estudios y guías dietéticas apunta a que los alimentos que nos ayudan a conciliar el sueño pueden mejorar la calidad del descanso cuando se integran con buenos hábitos de higiene del sueño.

Alimentos que aportan proteínas completas para prevenir la pérdida muscular
RELACIONADO

Alimentos que aportan proteínas completas para prevenir la pérdida muscular

Incorporar alimentos ricos en melatonina, triptófano, magnesio o ácidos grasos omega-3 y evitar azúcares y alcohol antes de acostarse son estrategias respaldadas por instituciones y estudios recientes.

¿Qué alimentos que nos ayudan a conciliar el sueño conviene comer antes de dormir?

Entre los más estudiados están las cerezas ácidas, el kiwi, los pescados grasos y los frutos secos. La zumo o concentrado de cereza ácida ha mostrado en ensayos un aumento del tiempo total de sueño y de la eficiencia del sueño, posiblemente por su contenido natural de melatonina y compuestos antiinflamatorios.

Síntomas silenciosos sobre el colesterol alto que aparecen en climas fríos
RELACIONADO

Síntomas silenciosos sobre el colesterol alto que aparecen en climas fríos

El kiwi también apareció en estudios clínicos con mejoras en la latencia de sueño y la duración total tras consumo habitual, probablemente por su aporte de serotonina y antioxidantes.

¿Cómo actúan los alimentos que nos ayudan a conciliar el sueño sobre el cuerpo?

Varios mecanismos explican el efecto: 1) alimentos con triptófano (pavo, huevos, semillas, queso) aumentan la disponibilidad de serotonina y melatonina; 2) el magnesio (almendras, espinaca, semillas de calabaza) favorece la relajación muscular y la regulación del sistema nervioso; y 3) los ácidos grasos omega-3 y la vitamina D, presentes en pescados grasos, pueden mejorar la arquitectura del sueño y reducir la inflamación que perturba el descanso. Estas recomendaciones aparecen en revisiones y guías prácticas sobre nutrición y sueño.

Todo lo que hay que saber de la diabetes, enfermedad silenciosa que termina siendo peligrosa
RELACIONADO

Todo lo que hay que saber de la diabetes, enfermedad silenciosa que termina siendo peligrosa

Práctica aconsejable: optar por un refrigerio ligero 60–90 minutos antes de acostarse (por ejemplo, un yogur natural con frutos rojos o una tostada integral con pavo) y evitar comidas copiosas, azúcares simples y bebidas alcohólicas que fragmentan el sueño. También conviene mantener una rutina nocturna estable y un ambiente oscuro y fresco.

Si los problemas de sueño persisten, es recomendable consultar a un profesional de la salud: la nutrición ayuda, pero no reemplaza la evaluación médica en casos de insomnio crónico.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Secretaría de Salud

¿Vacunarse a altas horas de la noche? La nueva apuesta de Bogotá para inmunizar a sus ciudadanos

Consejo de Estado

Consejo de Estado frenó decreto que ponía en marcha el nuevo modelo de salud creado por el Gobierno

Cuidado personal

Expertos advierten los riesgos de los mercados negros de esperma

Otras Noticias

James Rodríguez

Revelaron descontento de James Rodríguez con el DT de León por sustituirlo tras derrota con Atlas

Desde México, revelaron malestar de James Rodríguez con el técnico de León por sacarlo del juego en el minuto 60 ante Atlas.

Artistas

Jhonny Rivera reconstruye casa de una mujer de la tercera edad en Pereira

El cantante impactó a sus fanáticos al revelar su intención de apoyar a la mujer para mejorar su situación económica.

Dólar

Dólar revierte tendencia en Colombia y vuelve a bajar: así se cotiza hoy, 24 de octubre

Antioquia

“Sin rencores, disculpen las molestias”: el mensaje que dejaron los ladrones en una escuela tras robar comida para 58 niños en Antioquia

Estados Unidos

Estados Unidos confirma nuevo ataque a una embarcación en el Caribe "operada por el Tren de Aragua"