CANAL RCN
Colombia

Legalizan captura de coronel y dos civiles por presuntas irregularidades en contratos de mantenimiento de helicópteros MI-17

La decisión judicial se dio dentro de una investigación por posibles anomalías en la contratación relacionada con el mantenimiento de estas aeronaves.

Militar señalado por corrupción
Foto: Noticias RCN

Noticias RCN

diciembre 17 de 2025
02:16 p. m.
Avanza una investigación judicial por presuntas irregularidades en la contratación del mantenimiento de helicópteros MI-17.

En el marco de este proceso, un juez tomó decisiones clave frente a la legalidad de las capturas practicadas por las autoridades, las cuales involucran a un oficial activo y a dos civiles.

Noticia en desarrollo...

