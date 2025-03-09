CANAL RCN
Salud y Bienestar

Bacterias de la boca podrían estar detrás de ataques cardíacos, revela nuevo estudio

Los gérmenes comunes presentes en la boca pueden viajar al torrente sanguíneo y alojarse en las arterias, contribuyendo a la aparición de infartos.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

septiembre 03 de 2025
07:58 p. m.
Durante décadas, los ataques cardíacos se han asociado principalmente con la acumulación de grasa, colesterol y otros factores de riesgo en las arterias.

Sin embargo, una nueva investigación publicada recientemente sugiere que podría haber un componente adicional que hasta ahora pasaba desapercibido: las bacterias bucales.

El estudio encontró que microbios como los estreptococos viridans, que habitualmente permanecen en la cavidad oral sin causar mayores problemas, pueden desplazarse hacia la sangre.

Allí no solo circulan de forma inofensiva, sino que llegan a instalarse en las placas arteriales, aumentando la inflamación y debilitando su estructura. Este proceso puede culminar en la ruptura de la placa y en la formación de coágulos que bloquean el flujo sanguíneo al corazón.

Cómo se desarrolló la investigación

Los investigadores analizaron placas arteriales de personas fallecidas repentinamente y de pacientes sometidos a cirugías por obstrucciones en el cuello. Mediante pruebas genéticas, tinciones de tejido y estudios de actividad inmunitaria, lograron detectar restos de bacterias en el interior de las arterias.

Un hallazgo clave fue la identificación de biopelículas bacterianas, comunidades organizadas de microbios que permanecían ocultas dentro de las placas sin provocar respuesta inmune.

Sin embargo, en zonas de placas agrietadas, las bacterias se liberaban y activaban receptores de defensa, especialmente a través de la vía TLR2, generando una peligrosa reacción inflamatoria.

Implicaciones para la salud diaria

Aunque los resultados no significan que cepillarse los dientes sea una fórmula infalible contra los infartos, los expertos subrayan la importancia de la higiene bucal. Actividades simples como el cepillado regular, el uso de hilo dental y las visitas al odontólogo reducen el riesgo de que las bacterias lleguen a la sangre.

Los especialistas enfatizan que los factores clásicos como el colesterol alto, la hipertensión, el tabaquismo o la diabetes siguen siendo determinantes en la salud cardiovascular. No obstante, este estudio abre la puerta a considerar la salud oral como un elemento adicional en la prevención de enfermedades cardíacas.

Con estos hallazgos, la ciencia avanza hacia una comprensión más amplia de cómo distintos sistemas del cuerpo humano se conectan de manera inesperada. La investigación continuará explorando si atacar estas biopelículas o fortalecer la respuesta inmune puede ayudar a prevenir futuros eventos cardíacos.

