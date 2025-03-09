Atención: este es el más reciente reporte de casos de fiebre amarilla en Colombia

La fiebre amarilla es una enfermedad viral que se transmite tras la picadura de un mosco infectado.

En Colombia, desde mediados del 2024, se comenzó a presentar un resurgimiento de casos y, por lo tanto, las autoridades han enviado constantemente el mensaje de que es fundamental que las personas se vacunen y tomen las precauciones correspondientes.

Además, periódicamente han revelado el reporte de casos con el objetivo de detallar cuáles son los departamentos más afectados por la fiebre amarilla.

¿Cuántos casos de fiebre amarilla se han presentado en Colombia? Esto se especificó en el reporte más reciente

Con corte hasta la noche del 2 de septiembre de 2025, en Colombia se han presentado 132 casos desde el 2024.

Entre ellos, 112 han sido en Tolima, uno en Huila, uno en Cauca, dos en Nariño, ocho en Putumayo, uno en Caldas, tres en Meta, uno en Vaupés, uno en Guaviare y dos en Caquetá.

Adicionalmente, el desglose en cuanto a las personas vivas y fallecidas por la fiebre amarilla es el siguiente:

Tolima: 70 personas vivas y 42 fallecidas.

Huila: una persona fallecida.

Cauca: una persona fallecida.

Nariño: una persona viva y una fallecida.

Putumayo: dos personas vivas y seis fallecidas.

Caldas: una persona fallecida.

Meta: tres personas fallecidas.

Vaupés: una persona viva.

Guaviare: una persona fallecida.

Caquetá: una persona viva y una fallecida.

De acuerdo con la información analizada por el Ministerio de Salud, 109 casos se han presentado en lo corrido del 2025 y, entre ellos, se han confirmado 44 fallecidos.

¿Cuáles son los síntomas de la fiebre amarilla?

Los médicos han indicado que los principales síntomas de la fiebre amarilla son los siguientes:

Fiebre alta.

Escalofríos.

Náuseas.

Dolor de cabeza.

Fuerte dolor muscular.

Dolor abdominal.

Es así como, en caso de presentar esas señales de alarma, los especialistas recomiendan acudir de inmediato a una entidad médica debido a que la fiebre amarilla puede ser mortal.