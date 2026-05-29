Médico de una EPS en Bogotá habría abusado a dos niñas en consulta: lo que les hacía en la valoración

Un médico de una Entidad Promotora de Salud (EPS), ubicada en el sur de Bogotá, es señalado de agredir sexualmente a dos víctimas de 7 y 10 años.

El profesional habría realizado los actos en contra de la formación y libertad sexual de las niñas durante consultas de medicina general.

En las últimas horas, el médico, quien no aceptó los cargos imputados, fue enviado a la cárcel.

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¿Qué les hacía el médico a las niñas que abusaba?

De acuerdo con la Fiscalía, “el profesional recibía niñas en consulta y presuntamente obstruía la visibilidad de los padres y acudientes, o les delegaba diferentes funciones para distraerlos durante el durante el chequeo físico, con el propósito de aprovechar ese momento para ejercer comportamientos en contra de la formación y libertad sexual de las menores de edad”.

Habría impedido que los familiares de las pacientes vieran de cerca y con detalle la valoración médica, por lo que no pudieron advertir lo sucedido. Las agresiones fueron conocidas después, cuando las niñas decidieron hablar.

La investigación identificó a dos víctimas, dos niñas de 7 y 10 años, quienes acudieron a la cita médica en compañía del papá y la abuela, respectivamente, estos hechos habrían ocurrido en febrero y julio de 2025.

En los dos casos el actuar del galeno fue similar.

Envían a la cárcel a médico que abusó a dos niñas en una EPS

La Fiscalía obtuvo elementos materiales probatorios que dan cuenta de los actos sexuales y otras conductas indebidas que habría cometido el médico general en contra de sus pacientes menores de edad, en la sede de una EPS.

El médico fue capturado en la localidad de Antonio Nariño, en el sur de Bogotá e imputado por el delito de actos sexuales abusivos con menor de 14 años agravado.

El procesado no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.