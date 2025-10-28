CANAL RCN
Salud y Bienestar

Beneficios de tomar duchas en sauna para la salud corporal, según investigación

Este tipo de baños poseen efectos positivos sobre la presión arterial y otras condiciones de salud.

octubre 28 de 2025
09:01 p. m.
Los baños en sauna se han convertido en una de las prácticas más populares en las sociedades modernas y millones de personas hacen uso de estos espacios como parte de terapias para relajar el cuerpo y la mente.

Sin embargo, son poco conocidos algunos de sus beneficios más impactantes para el cuerpo por lo que una investigación, publicada en el 2019, reveló algunas de las patologías que se ven involucradas en esta práctica.

Beneficios de los baños en sauna

Según un estudio, publicado por Mayo Clinic, los baños de sauna regulares poseen diferentes beneficios sobre la presión arterial, los biomarcadores cardiometabólicos, la distensibilidad arterial y la función arterial.

No obstante, los baños con una mayor frecuencia y duración se relacionan con un menor riesgo de mortalidad cardiovascular, muerte súbita cardíaca, accidente cerebrovascular, hipertensión, enfermedades pulmonares y demencia.

Estos beneficios se generan a raíz de que las sensaciones de relajación, relacionadas al sauna, podrían estar asociadas con el aumento de la producción de niveles circulantes de hormonas como las endorfinas. Así mismo, otro de sus efectos beneficiosos recae sobre la reducción de la inflamación corporal.

“En una sauna finlandesa típica, cálida y relativamente seca, el flujo sanguíneo cutáneo suele aumentar entre un 5 % y un 10 %, lo que produce un mayor gasto cardíaco, mientras que el flujo sanguíneo a los órganos internos disminuye con el aumento de la temperatura corporal”, se reza en la investigación.

Beneficios de generar sudoración corporal

El proceso de sudoración es fundamental ya que este contiene solutos que se acumulan en pacientes con insuficiencia renal. Por esto, la sudoración intensa que es inducida puede aumentar la pérdida de agua, urea, sodio, potasio, cloruro, lactato y otros solutos.

“Los saunas son una herramienta potencialmente novedosa para promover la salud pública, además de muchos otros medios ya conocidos, y constituye una forma placentera de cuidar la salud y el bienestar general de muchas personas”, finaliza la investigación.

Pese a esta amplia cantidad de beneficios, aún se requieren investigaciones para determinar su eficacia como terapia diaforética o diurética.

