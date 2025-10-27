Dormir a la noruega: el método nórdico que mejora el sueño y la relación en pareja

El concepto de dormir a la noruega consiste en compartir la cama pero no la misma sábana o edredón. Esta nueva costumbre está ganando adeptos por ofrecer una solución práctica para parejas que desean mantener la cercanía sin sacrificar la calidad del sueño.

Originaria de países nórdicos, esta práctica permite a cada persona regular su calor, movimiento y rutina nocturna, factores que influyen directamente en el descanso de cada persona.

¿Cómo mejora el descanso de dormir a la noruega?

La evidencia científica muestra que dormir es un proceso interdependiente: los hábitos de una persona pueden afectar hasta un 30% la calidad del sueño de su pareja.

Al usar cobijas separadas, se reducen las perturbaciones por movimientos, acaloramiento o “robo” de cobija, lo que puede traducirse en menos despertares nocturnos y menor fragmentación del sueño.

Estudios y revisiones sobre sueño en parejas señalan que menos interrupciones nocturnas mejoran marcadores de salud como el estado de ánimo y la recuperación física.

¿Significa esto que dormir a la noruega daña la relación?

No necesariamente. Investigaciones y expertos en sueño advierten que dormir separados o con cobijas distintas no equivale a una pérdida de intimidad; por el contrario, muchas parejas reportan mejor convivencia y más energía para compartir tiempo de calidad despiertos.

Organismos médicos y artículos periodísticos especializados han documentado que priorizar el sueño puede disminuir el estrés y las tensiones diarias, siempre que la decisión vaya acompañada de comunicación y rituales de cercanía (besos, charlas antes de dormir, tiempo juntos).

Especialistas recomiendan probar la técnica de forma gradual: ajustar el tipo de edredones, mantener la habitación a temperatura adecuada, y considerar evaluación médica si hay ronquidos, apnea o insomnio.

Para muchas parejas, adoptar el dormir a la noruega se ha convertido en una estrategia efectiva para conciliar mejor y, al mismo tiempo, cuidar la relación.