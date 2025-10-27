CANAL RCN
Salud y Bienestar

¿Cuáles son los riesgos del exceso de azúcar en Halloween? así afecta a los niños

El consumo excesivo de dulces durante Halloween puede afectar la salud de los niños. Aquí le contamos algunas alternativas más saludables.

Prevenir exceso de dulces en Halloween
Foto Freepik

Noticias RCN

octubre 27 de 2025
09:20 p. m.
Para nadie es un secreto que se acerca una de las fechas más esperadas por los niños: Halloween, una época llena de disfraces, diversión y muchos dulces.

Riesgos del consumo excesivo de dulces en Halloween

Durante esta celebración, los pequeños suelen recibir grandes cantidades de golosinas. Sin embargo, es importante recordar que el consumo excesivo de azúcar puede ser perjudicial, no solo para los niños, sino también para los adultos.

Según la Liga Colombiana contra el Infarto y la Hipertensión, el abuso de dulces se asocia con problemas de higiene bucal, como la aparición de caries, y también puede tener efectos negativos en la salud física.

Además, el exceso de azúcar puede provocar malestares digestivos, alergias e incluso intoxicaciones leves. En un solo día, un alto consumo puede alterar el estado de ánimo y, a largo plazo, contribuir al desarrollo de enfermedades crónicas.

¿Cómo prevenir el exceso de dulces en Halloween?

Los expertos recomiendan moderar la ingesta de azúcares añadidos y ofrecer alternativas más saludables, como frutas, galletas sin azúcar, yogur griego o chocolate oscuro. De esta forma, los niños pueden disfrutar la celebración sin poner en riesgo su bienestar.

También se sugiere establecer límites claros en la cantidad de dulces que los pequeños pueden consumir cada día después de Halloween, guardar las golosinas en porciones pequeñas y enseñarles la importancia de mantener una alimentación equilibrada.

Involucrar a los niños en la preparación de opciones caseras más nutritivas, como postres con frutas naturales o galletas hechas en casa, puede ser una excelente forma de disfrutar la tradición sin abusar del azúcar.

