Siete usos desconocidos del vinagre que podría estar aplicando sin darse cuenta

El vinagre es un ingrediente funcional con múltiples aplicaciones en alimentos, limpieza doméstica y cuidado personal.

Foto: Freepik

diciembre 02 de 2025
01:48 p. m.
El vinagre es uno de los elementos más versátiles a raíz de los múltiples usos y beneficios que posee. Sin embargo, sus beneficios van más allá de la cocina ya que este producto es parte activa de industrias como la agrícola, la alimentaria, la textil y la de productos de limpieza.

¿Cómo se obtiene el vinagre y cuáles son sus beneficios?

Este producto se obtiene mediante la fermentación del alcohol y es una mezcla de agua y ácido acético en baja concentración. Esta composición lo hace útil en aplicaciones domésticas e industriales y es comúnmente utilizado como regulador de pH, conservante, desinfectante e incluso como base para aromas.

Según el National Library of Medicine, el vinagre tiene una serie de beneficios medicinales como sus propiedades antiinfecciosas, efectos cardiovasculares, control de glucosa en la sangre, entre otros.

Sin embargo, el vinagre también tiene una gran variedad de usos que las personas, sin darse cuenta, suelen implementar en su día a día sin conocer sus eficaces efectos.

Conservación de alimentos

Se usa en encurtidos, marinadas, embutidos y salsas para prolongar su vida útil, realzar el sabor y evitar el crecimiento de bacterias.

Limpieza del hogar

Mezclado con agua, el vinagre es un desinfectante doméstico muy eficaz para vidrios, superficies de cocina, baños y utensilios, sin necesidad de químicos agresivos.

Desinfección de frutas y verduras

En el hogar, se emplea para lavar alimentos frescos antes de su consumo, aprovechando su acción antimicrobiana.

Preparación de panadería y repostería

En la industria de alimentos y en recetas caseras, el vinagre se usa para mejorar la textura de las masas y activar agentes leudantes que hacen que sean más esponjosos.

Cuidado personal

En rutinas naturales, algunas personas lo utilizan como enjuague capilar o ingrediente de tónicos faciales por su efecto equilibrante.

Neutralizador de olores en el hogar

El vinagre blanco se usa para eliminar olores fuertes en la cocina, neveras, microondas, tapetes o incluso ropa. Su acción ácida ayuda a neutralizar compuestos volátiles responsables de los malos olores.

Recetas tradicionales

Desde el ají para las empanadas y el chimichurri en los asados hasta en el pollo sudado, el vinagre es parte de una herencia culinaria que se sigue reinventando en las cocinas del país.

Respaldo de la industria colombiana

En Colombia, Sucroal es el único productor industrial de vinagre. Desde su planta ubicada en Palmira, Valle del Cauca, atiende a más del 90 % del mercado nacional y provee a grandes industrias de alimentos, cadenas de supermercados y fabricantes de productos de consumo masivo.

“Producir vinagre a partir de procesos fermentativos responde a una demanda global por ingredientes más limpios, trazables y alineados con la transición hacia una química cada vez más verde. En Sucroal, apostamos por soluciones funcionales que integran ciencia, sostenibilidad y desempeño para llevar insumos confiables a múltiples industrias en Colombia y en el mundo”, explica Ana Lucía Gómez, directora de I+D en Sucroal.

