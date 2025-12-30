Casos de tos ferina en Colombia se multiplicaron por cinco en un año: hay más de 7.000 reportes

La tos ferina es una infección de las vías respiratorias altamente contagiosa, según explica Mayo Clinic. En algunas personas aparece como una tos seca intensa que va acompañada de sonidos agudos al inhalar que parecen chillidos.

Aunque las muertes por tos ferina son poco frecuentes, la mayoría de los casos ocurren en bebés que no han completado su esquema de vacunación completo, adolescentes o adultos que han perdido la inmunidad.

Casos de tos ferina en Colombia

Colombia cerró el 2025 con 7.099 casos probables de tos ferina, una enfermedad respiratoria que registró un aumento sin precedentes frente al mismo periodo del año anterior, cuando el país reportaba 1.378 casos probables, según cifras del Instituto Nacional de Salud, con corte a la semana epidemiológica 50.

Esto significa que, en solo un año, los casos probables se multiplicaron por más de cinco, encendiendo las alertas de las autoridades sanitarias en varias regiones del país. Del total reportado en 2025, 1.033 casos fueron confirmados (1.021 de procedencia nacional y 12 importados), mientras que 5.826 fueron descartados y 240 continúan en estudio.

De acuerdo con el INS, la incidencia nacional llegó a 1,92 casos por cada 100.000 habitantes, una cifra que contrasta de manera marcada con los registros históricos recientes.

Diana Sandoval, experta en salud pública de la Universidad Manuela Beltrán, explicó que la tos ferina “es una enfermedad respiratoria causada por una bacteria conocida como Bordetella pertussis, una infección que puede generar alta mortalidad, especialmente en menores de cinco años”.

Regiones con más casos confirmados

Las entidades territoriales con mayor número de casos confirmados durante 2025 fueron Bogotá (304 casos), Antioquia (254), Cundinamarca (73), Cartagena (35) y Córdoba (34). El INS también advirtió que en las últimas cuatro semanas epidemiológicas (47 a la 50) se ha registrado un aumento de casos en Atlántico, Barranquilla D. E., Boyacá, Cesar y Nariño, lo que mantiene la vigilancia activa en estos territorios.

Así mismo, el impacto de esta infección sobre la comunidad indígena ha dejado 8 fallecimientos en menores de un año, de modo que, el INS reportó brotes activos en seguimiento en Bagadó (Chocó), Tierralta (Córdoba), Pueblo Rico (Risaralda), Dabeiba y Frontino (Antioquia).

“El incremento de la tos ferina, especialmente en comunidades indígenas, puede asociarse a la falta de medidas de protección al momento de cocinar, al contacto cercano entre niños, lo que facilita la transmisión de la bacteria, y en algunos casos a la dificultad de acceso a los servicios de salud”, explicó Sandoval.

Síntomas de alarma de la tos ferina

Según la experta, es importante reconocer los signos de alarma para poder consultar a tiempo con los especialistas.

“La tos ferina produce accesos de tos prolongados y sostenidos, que generan dificultad para respirar. También se presenta aleteo nasal, cuando la nariz se mueve de forma marcada al respirar, retracción de las costillas a nivel abdominal y fiebre persistente por más de tres días, con temperaturas superiores a los 38 grados centígrados, medidas con termómetro”, finalizó.